Москва, 13 ноября, 2015, 22:47 — ИА Регнум. Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) вынес решение о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодекса WADA.

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Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба министерства спорта Российской Федерации.

Данное решение должно быть утверждено советом учредителей WADA 18 ноября.

Как передавало ИА REGNUM, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 10 ноября отозвало аккредитацию у Московской антидопинговой лаборатории в связи с многочисленными нарушениями, после чего её руководитель Григорий Родченков написал заявление об уходе с занимаемой должности.

Напомним, WADA выпустило доклад, в котором рекомендовало пожизненно отстранить пять российских легкоатлетов, четырёх тренеров по лёгкой атлетике и врача российской легкоатлетической сборной.

Московская антидопинговая лаборатория, по утверждению WADA, умышленно уничтожила полторы тысячи проб российских спортсменов на допинг. Причём, манипуляции с допинг-пробами атлетов якобы проводились по приказу Виталия Мутко.

Сам министр назвал эти обвинения бездоказательными и политически мотивированными. В Кремле также отметили, что доклад Всемирного антидопингового агентства является голословным.