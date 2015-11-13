Москва, 13 ноября, 2015, 21:51 — ИА Регнум. В столичных учреждениях культуры создаются все условия для людей с ограниченными возможностями, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов («Единая Россия»).

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«На данный момент обсуждается тема доступности театров для людей с нарушением слуха и зрения. И театралы многие обсуждают ее. Учитывая, что она внедряется и в музеях, и в некоторых других местах, то мы на комиссии будем смотреть насколько это рационально и насколько это не будет отвлекать других зрителей», — сообщил Герасимов.

Он добавил, что в столице реализуется программа доступности учреждений культуры для людей с ограниченными возможностями. «Город делает все возможное, чтобы людям с ограниченными возможностями было комфортно передвигаться по городу и, в том числе, в творческой среде», — пояснил он.

В свою очередь президент Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Дмитрий Поликанов в комментарии корреспонденту ИА REGNUM отметил, что появление видео и аудиогидов в театрах и других учреждениях культуры — это правильный шаг в создании доступной среды.

«Сегодня слепому человеку без тифлокомментария крайне сложно понять, что происходит на сцене. Современные технические средства позволяют сделать аудио и видеосопровождение персональным, в том числе через смартфон. Это не создаёт помех для других зрителей, но позволяет инвалиду по зрению или слуху в полной мере насладиться экскурсией или спектаклем. Конечно, в случае тотально слепоглухих надежда только на сопровождающего-тифлосурдопереводчика: в мире обычно для этих целей используют двоих, которые своим контактным переводом создают фактически 3D-эффект в восприятии. И самое главное — создание таких гидов можно сделать мероприятием крайне не затратным для театров, особенно репертуарных, и музеев. Не только потому что записывать видео и аудио сегодня просто и дёшево, но и потому что можно для целей такого визуального и звукового сопровождения широко привлекать волонтёров», — пояснил Поликанов.

Он добавил, что на данный момент фонд заканчивает разработку методических рекомендаций для музеев по обеспечению доступности для лиц с проблемами зрения и слуха. Большая часть из них основана на имеющихся лучших практиках российских регионов и зарубежных музеев.

Напомним, 9 ноября Государственная Третьяковская галерея совместно с Московской городской организацией Всероссийского общества глухих и ООО «Делия» представила для глухих и слабослышащих посетителей первый в России видеогид с экскурсией на жестовом языке по постоянной экспозиции русского искусства XI — начала ХХ века.