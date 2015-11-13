Вильнюс, 13 ноября, 2015, 19:41 — ИА Регнум. Литва отказалась предоставить Белоруссии, которая строит атомную станцию в Островце, возможность пользоваться Круонисской гидроаккумулирующей электростанцией (ГАЭС) как резервом энергетических мощностей, сообщило сегодня, 13 ноября, литовское агентство BNS.

ИА REGNUM Электрический разряд

МИД и Минэнергетики Литвы, утверждает агентство, недавно получили письмо Министерства энергетики Белоруссии, в котором содержится просьба создать возможность пользоваться в будущем Круонисской ГАЭС. Литва на этой неделе ответила, что такой возможности нет, говорит представитель Минэнергетики.

«Мы информировали белорусское министерство, что в Литве рынок полностью либерализован и действует в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета Евросоюза (ЕС), а торговля электроэнергией осуществляется в соответствии с принципами свободного рынка и с учетом регулирования ЕС. Согласно этому регулированию, торговля всей электроэнергией должна вестись на бирже, поэтому возможностей резервирования мощностей для продажи электроэнергии через электроэнергетические смычки с третьими странами нет», — утверждает пресс-атташе министра энергетики Мантас Дубаускас.

Глава владельца Круонисской ГАЭС — компании Lietuvos energija — Далюс Мисюнас говорит, что Белоруссия не объяснила, для чего ей нужны услуги Круонисский ГАЭС, однако вполне вероятно, что ей нужен резерв для будущей АЭС.

«Они могут иметь у себя резерв. Но, насколько мне известно, у них его нет. Или могут договориться с соседними странами, чтобы им предоставили в качестве услуги такой резерв (…) Я не уверен, потому что такой просьбы мы не получали, поэтому не знаем, что они сейчас занимаются комплектацией резерва для АЭС», — сказал Мисюнас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва, которая ранее была категорически против строительства БелАЭС, в эти дни активно, в том числе и неофициально, договаривается с Белоруссией о своём официальном согласии на строительство станции. В декабре в Вильнюс официально приглашены белорусские эксперты для консультации по этому вопросу.