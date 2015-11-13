Челябинская область, 20 февраля, 2013, 12:24 — ИА Регнум. В госпитализации больше не нуждаются 18 человек, пострадавших от ударной волны после взрыва метеора в Челябинской области, 11 из них - дети. Они выписаны из лечебных учреждений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 февраля в пресс-службе МЧС региона. В больницах остаются еще 43 южноуральца, в том числе двое детей. Кроме того, продолжается оказание населению психологической помощи.

Также, по данным МЧС, в регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы. Так, на утро 20 февраля в Челябинской области застеклены окна в 3 тыс. 928 зданиях (59,1% от общего числа пострадавших строений). В том числе восстановлены повреждения в 3 тыс. 393 жилых домах, 121 лечебном учреждении, 354 образовательных учреждениях, 14 объектах социальной сферы. Всего на аварийно-восстановительных работах задействовано 585 бригад территориальной подсистемы РСЧС.

За минувшие сутки, 19 февраля, силами и средствами подразделений ГУ МЧС России по Челябинской области убрано 10 кубометров мусора; демонтировано 190 оконных рам; остеклено 5617 квадратных метров оконных рам; загружено, доставлено и разгружено 73,5 тонн стекла.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по последним данным, после взрыва метеора над Челябинской областью за медицинской помощью обратились 1 тыс. 552 жителя региона.