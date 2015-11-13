Великий Новгород, 13 ноября, 2015, 17:48 — ИА Регнум. В Великом Новгороде завершены ремонтно-реставрационные работы Аркады Гостиного двора, входящей в архитектурный комплекс Ярославова дворища. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородского музея-заповедника, работы проводились специалистами петербургской компании «Ренессанс-Реставрация» с марта 2015 года.

sinekvan Аркада Гостиного двора. Великий Новгород

На эти цели Министерством культуры РФ было выделено 26,5 млн рублей.

В течение полугода была отреставрирована и покрыта штукатурным слоем кирпичная кладка, выполнены работы по реставрации кровли, в том числе усиление деревянных конструкций с выполнением гидроизоляционных работ и последующим покрытием оцинкованной сталью. Также отремонтированы металлические решётки Аркады.

Комиссией реставрационного совета при участии представителей Министерства культуры РФ работы приняты в полном объеме.

Напомним, сохранившаяся в Великом Новгороде Аркада Гостиного двора относится ко второй половине XVIII века. Во время Великой Отечественной войны Гостиный двор и Торговые ряды были разрушены. Остатки построек были разобраны в первые послевоенные годы. На сегодняшний день от Гостиного двора сохранились лишь Воротная башня и Аркада.