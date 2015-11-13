Москва, 13 ноября, 2015, 16:29 — ИА Регнум. Принципы свободной торговли крайне важны как для ЕС, так и для Германии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 ноября в ходе круглого стола на тему «Глобальные вызовы мировой торговли: ЗСТ и их влияние на экономику РФ и ЕАЭС» заявил первый секретарь посольства Германии в Москве граф Николаус Фитцтум.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Враньё (фрагмент)

«Мы, ЕС и Германия — экспортирующие страны. Свободная торговля для нас крайне важна. Мы попытались достичь соглашений в рамках ВТО в двух раундах, и нам не удалось это сделать по разным причинам, поэтому единственный путь — это путь двусторонних соглашений, а также ТТП (Транстихоокеанское партнерство) и ТТИП (Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство). Понятно, почему мы хотим договариваться с США: для Германии это самый важный торговый партнёр», — сказал Фитцтум.

По его словам, объём торговли с США у Германии больше, чем с Францией: «Много торговых мест зависит от экспорта. Нам экономически очень выгодно заключить договор о ЗСТ (зоне свободной торговли) с США. Есть много разных договоров про ЗСТ — например, с Вьетнамом. Какие перспективы мы видим? Переговоры по ТТИП только начались, мы не знаем содержания, оно зависит от ряда факторов».

Фитцтум подчеркнул, что мнения евродепутатов и депутатов Конгресса неоднородны: «Напомню: власть президента США Барака Обамы не вечна — поэтому есть масса неизвестных факторов. Но общий интерес Германии и США — это заключение максимального числа договоров о ЗСТ. Улучшение экономических отношений с РФ — это тоже для нас очень выгодно».

Напомним, Германия является одним из локомотивов всей концепции Евросоюза — как в политическом, так и в экономическом плане. Ещё в послевоенные годы США смогли получить лояльность со стороны ФРГ, а затем и со стороны объединённой Германии.