Минск, 13 ноября, 2015, 16:23 — ИА Регнум. По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 13 ноября белорусский рубль подешевел на 0,04% к корзине валют.

loveopium.ru Мыльный пузырь

Курс доллара на торгах установил новый исторический максимум, увеличившись на 124 белорусских рубля — до 17 869 рублей за 1 доллар. Курс валюты Евросоюза вырос на 198 рублей и достиг 19 249 белорусских рублей за 1 евро.

Между тем курс российского рубля снизился на 3,23 пункта — до 268,12 белорусского рубля за один российский рубль.

Напомним, что предыдущий исторический максимум — 17 840 белорусских рублей за доллар — был установлен 10 октября. В день президентских выборов в Белоруссии, 11 октября, курс доллара составлял 17 202 рубля.

Таким образом, за период после выборов американская валюта подорожала на 667 белорусских рублей, или на 3,88%.