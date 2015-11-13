Львов, Украина, 13 ноября, 2015, 15:56 — ИА Регнум. Известный российский рок-музыкант и лидера группы «Машина времени» Андрей Макаревич обворован во время украинских гастролей, заявил исполнитель на своей странице в соцсети Facebook.

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По его словам, если бы в ночном поезде Львов — Могилев у него из сумки не вытащили все деньги — впечатление от Украины было бы «окончательно замечательное». Макаревич уточнил, что во Львове отыграл три концерта, один на Лимуде, два — в оперном театре.

«Играли «Идиш джаз». Чудесный город, чудесная архитектура. Принимали потрясающе…» — пишет музыкант. Он не удержался от замечания, что «ни одного бендеровца (как и жидобендеровца) не обнаружил».

Напомним, ранее Андрей Макаревич попал в «белый список» иностранных деятелей культуры, опубликованный Министерством культуры Украины 30 июля. Наряду с ним в него внесены Арнольд Шварценеггер, Джордж Клуни, Юрий Шевчук и Земфира. В список попали деятели, которые «выступают в поддержку Киева» в контексте конфликта в Донбассе и выступают за территориальную целостность Украины.

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