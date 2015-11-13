Барнаул, 13 ноября, 2015, 15:43 — ИА Регнум.

На Алтае ищут самую красивую деревню Земли

ГТРК «Алтай» Людмила Гурченко на Алтае, интервью

На Алтай прибыла российско-французская делегация в поисках самой красивой деревни. Подробности 13 ноября сообщает газета «Комсомольская правда» (Алтай) («КП»). Необычная, на первый взгляд, цель, носит весьма прагматичный характер. Если такая деревня будет найдена в Алтайском крае, у поселения появятся шансы быть замеченным общественностью, и, как следствие, встать на путь дальнейшего процветания, — поясняет «КП».

«Статус «самой красивой деревни России» — это своеобразный знак качества, который призван привлечь туристов. Год назад в ассоциацию вошло первое село — Вятское в Ярославской области. После того как СМИ растиражировали новость об этом, на село пошел большой поток туристов и, соответственно, началось вливание средств», — рассказал «КП» один из участников проекта — руководитель Центра устойчивого развития сельских территорий Александр Мерзлов.

По его словам, в настоящее время в ассоциацию входит всего пять деревень России: Вятское (Ярославская область), Большой Куналей, Ацагат, Десятниково и Тарбагатай (Бурятия). Отбор сел происходит по весьма жестким требованиям.

Президент ассоциации заявил, что расценивает шансы Алтая на своеобразную победу в «битве красивых деревень» как весьма высокие.

«Я сам очень люблю Алтай, довольно часто здесь бываю и помогаю развитию туризма в крае, как могу», — сказал Александр Мерзлов.

ОНФ предлагает штрафовать за затягивание сроков капремонта

Общественники обеспокоены слабыми темпами капремонта жилых многоквартирных домов в Алтайском крае. Об этом 13 ноября пишет «Алтайский строительный портал».

«По данным на 30 октября, завершен капремонт только в 30 домах. Однако по плану Регионального оператора Алтайского края «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов», ремонт в 2015 году должен быть проведен в 201 многоэтажке. На него, кстати, запланировано 530 млн рублей», — напоминают в редакции строительного портала.

Ситуацию прокомментировал руководитель комиссии по экономическому развитию и ЖКХ Общественной палаты Алтайского края, член регионального штаба ОНФ Сергей Тастан: «Приемка выполненного капитального ремонта домов сегодня идет практически ежедневно по всей территории Алтайского края. Собственники 8 домов (из 201, в соответствии с краткосрочным планом капремонта на 2015 год) приняли решение перенести выполнение ремонта на более поздний срок или изменить вид работ. Возможно, в зависимости от погодных условий капремонт еще какой-то части МКД будет завершен в следующем году. По моим расчетам, порядка 170 домов будут отремонтированы до конца этого года, как и планировалось», — заявил общественник.

Между тем ОНФ рекомендует правительству ввести для подрядных организаций штрафы — выплату неустойки за неисполнение обязательств из расчета 0,2% от общей стоимости работ за каждый день просрочки, — информирует «Алтайский строительный портал».

Барнаульские кандидаты не торопятся занять кресло мэра

Конкурс на замещение должности главы администрации Барнаула стартовал 4 ноября и длится уже вторую неделю. Между тем за должность сити-менеджера борется пока только один претендент — депутат фракции ЛДПР в АКЗС Андрей Щукин. Об этом сообщает ИА «Мой Алтай».

Известно, что конкурс на соискание работы сити-менеджера продлится до 18 ноября. Глава администрации Барнаула будет назначен 22 декабря.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первый в истории Алтайского края назначаемый мэр — глава администрации Барнаула Игорь Савинцев — 11 августа, ушел в отставку. Срок полномочий Игоря Савинцева, согласно контракту, должен был закончиться только осенью 2017 года. Официальная причина, по которой глава администрации пошел на такой шаг сейчас, — состояние здоровья. Неофициальная — в связи с уголовным преследованием по делу мошенничества управляющей компании «Доверие». Фигурантом в этом уголовном деле является сын Игоря Савинцева — Максим. Помимо этого, в конце июня 2015 года Следственный комитет РФ объявил о возбуждении уголовного дела и против самого главы администрации Барнаула Игоря Савинцева: градоначальника обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.

Доктор с мировым именем Яков Шойхет: «Я бы на пенсии и года не прожил»

Редакция ИА «Банкфакс» 12 ноября опубликовала мнение видного доктора — заведующего кафедрой факультетской хирургии АГМУ Якова Шойхета. Он, в частности, прокомментировал заявление Минздрава, который «не видит противопоказаний для плавного увеличения пенсионного возраста, учитывая увеличение средней продолжительности жизни в стране».

«Умственная активность сохраняется гораздо дольше физической, и могу сказать, что пожилые люди вообще полезны для общества в интеллектуальном плане. У них хорошо развиты связи между центрами мозга, а ведь именно мозг определяет качество жизни, а не, например, сердце», — поясняет Яков Шойхет.

Он также обозначил еще один немаловажный аспект: «…После выхода на пенсию часто человек быстро чахнет. Вот я в молодости спал по 3−4 часа, особенно в процессе подготовки диссертации. В среднем возрасте чуть больше, а сейчас каждый день в 7:00 ухожу на работу и возвращаюсь только в 19:30. Чувствую себя нормально, усталость есть, но только психологическая. А если бы ушел на пенсию, то не прожил бы и года, я в этом уверен. До сих пор не был ни на одном курорте — нет желания, больше трех дней не могу сидеть без дела», — высказал свое мнение профессор Шойхет.

Кстати, всю трудовую деятельность Яков Шойхет посвятил развитию высококвалифицированной медицинской помощи в Алтайском крае. Об этом напоминает 12 ноября ИА «ПолитСибРу» в связи с тем, что комиссия по наградам приняла решение представить именитого доктора к званию Герой Труда.

Отменены прямые рейсы из Барнаула в Пхукет

Прямые рейсы на Пхукет из Барнаула закрыты: причина в том, что это направление стало невыгодным для туроператоров. Об этом 12 ноября проинформировало ИА «Амител» со ссылкой на слова директора турфирмы «Плот» Александра Смирнова.

Он также отметил, что последние даты вылетов были с обилием специальных предложений для туристов и ниже базовой цены чуть ли не на 50%.

«Сейчас из Барнаула прямым рейсом можно улететь по двум направлениям — Вьетнам и Бангкок. Но специалисты не могут дать гарантии, что эти направления тоже не снимут», — пишет ИА «Амител».

Аналог «Твиттера» изобрели в Барнауле

«В Барнауле разработали аналог «Твиттера» — сервис микроблогов под названием Qewy. Создатели алтайской версии хотят обойти «Твиттер» по популярности. Они увеличили количество возможных символов в твитах с 140 до 1000, а также планируют дать пользователем возможность монетизировать свои аккаунты», — этой информацией 12 ноября делится сайт «Барнаул.ФМ».

«Мы решили создать российский аналог западного «Твиттера» с более лояльной политикой и безопасной платформой для наших пользователей. Постепенно мы в «Кэви» реализуем монетизацию для блогеров и СМИ. У каждого пользователя, который создает уникальный контент, появится возможность зарабатывать на своей ленте с новостями», — пояснил «Барнаул.ФМ» разработчик сервиса Дмитрий Арзамасов.

По словам Арзамасова, его сервис микроблогов использует фреймворк bootstrap 3. На то, чтобы написать платформу, у него ушло четыре месяца.

«Стоит над горою Алеша…»

Газета «Славгородские вести» опубликовала статью об издании одной из книг проекта «Алтай. Судьба. Эпоха». Она посвящена легендарному солдату Великой Отечественной войны, прообразу памятника русскому солдату в болгарском городе Пловдиве Алексею Ивановичу Скурлатову (1922−2013 гг.).

Написала ее корреспондент «Алтайской правды» Наталья Теплякова.

«Книга Натальи Тепляковой «Алексей Скурлатов» повествует о том, каким он был человеком, почему именно его судьба выбрала из миллионов солдат, почему именно он — наш земляк, стал каменным «Алешей» — памятником и символом воина-героя, воина-освободителя.

Книга также рассказывает об удивительной истории дружбы болгарина Методия Витанова и Алексея Скурлатова, которая началась в далеком 1944 году», — пишут «Славгородский вести».

Бум кирпичного строительства в Барнауле

В Барнауле стали строить больше кирпичных зданий. Корреспонденты телекомпании «Наши новости» подготовили обзор рынка кирпичной недвижимости.

«Мы работаем на барнаульском силикатном кирпиче, и у нас в общем-то замечательное производство. И кирпич по качеству и цене — самое главное — он доступен», — пояснил один из застройщиков в Барнауле.

Эксклюзивное интервью Людмилы Гурченко

Корреспонденты ГТРК «Алтай» продемонстрировали эксклюзивное интервью Людмилы Гурченко. 12 ноября 2015 года одной из самых ярких актрис Советского Союза — народной артистке могло бы исполниться 80 лет.

«Последний визит на Алтай Людмилы Марковны состоялся в апреле 2009 года. Она играла в спектакле, и все, кто видел игру актрисы, были приятно удивлены — казалось, возраст над ней не властен. Она была в прекрасной форме, на каблуках отработала два часа на сцене на одном дыхании — а ведь ей было 74 года!» — поясняют корреспонденты ГТРК «Алтай».

В распоряжении этой телекомпании есть эксклюзивное интервью, в котором Людмила Гурченко откровенно и в своей ироничной манере говорила о секрете молодости о том, что помогает ей держать свою фирменную марку.

Эксклюзивное интервью с Людмилой Гурченко будет опубликовано 14 ноября на сайте ГТРК «Алтай».