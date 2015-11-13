Москва, 13 ноября, 2015, 15:59 — ИА Регнум. Оператор телеканала LifeNews Марат Сайченко вместе со своим коллегой, специальным корреспондентом телеканала LifeNews Семеном Пеговым рассказал в эфире передачи «Специальный корреспондент» на телеканале «Россия 1» 11 ноября, что поддержка с воздуха официального правительства Сирии против террористов вызвала восторг и восхищение в народе, а президента России Владимира Путина теперь называют мужественным человеком и благодарят за помощь.

Васнецов Виктор Михайлович. Бой Добрыни Никитича с семиглавым Змеем Горынычем. 1918

«К России никогда не относились плохо там, и я не могу сказать, что что-то резко изменилось в нашем… в отношении к нам с 2013-го, с 2011-го года. Все ощущали поддержку России на дипломатическом, политическом уровне, когда она естественно переросла в такую же поддержку с воздуха реальную. Это, естественно, восторг и праздник вызвало», — заявил Пегов, вернувшись из рабочей поездки в Сирию вместе с оператором Сайченко.

Марат Сайченко рассказал, что уже на протяжении трех лет изучает арабский язык и за время, что находился в Сирии, выяснил, что жители страны, благодарные России за помощь в борьбе с террористами, называют российского лидера «Абу-Али», что является синонимом слова «богатырь»:

"Когда узнают, что мы из России, в Сирии говорят: «Передайте привет Абу-Али Путину», — поделился оператор телеканала LifeNews.

«Это мужественный человек! Это мужественный человек!» — поспешил объяснить сирийский политолог Али Салим Асад.

Марат Сайченко дополнил: «В сирийской культуре это синоним богатыря».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в эфире программы на телеканале «Россия 1» «Специальный корреспондент» с Евгением Поповым 11 ноября ведущий, политологи и журналисты пытались выяснить, в чем отличие «умеренной сирийской оппозиция», поддерживаемой силами и деньгами США, от террористических организаций, и существует ли это отличие вообще.

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