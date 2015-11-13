Москва, 13 ноября, 2015, 15:38 — ИА Регнум. Несмотря на приоритет в виде ВТО в середине «нулевых» для всего мира, спустя несколько лет США и ЕС начали делать уклон в сторону создания зон свободной торговли. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 ноября в ходе круглого стола на тему «Глобальные вызовы мировой торговли: ЗСТ и их влияние на экономику РФ и ЕАЭС» заявил старший партнёр международной юридической фирмы Mayer Brawn в Брюсселе Николай Мизулин.

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«В середине «нулевых» для всех приоритетом была ВТО (Всемирная торговая организация). Практическим выходом из тупика в рамках ВТО стал переход на создание ЗСТ (зона свободной торговли). На тот момент, что у США, что у Европы ЗСТ не являлись приоритетом. У США были значимые соглашения с Мексикой, Аргентиной и Оманом. У Европы было больше соглашений, которые до сих пор сложно назвать ЗСТ, но тем не менее», — сказал Мизулин.

По его словам, 2008 год стал поворотным, особенно с приходом на пост президента США Барака Обамы: «Присоединение Японии к ТТП просчитывалось ещё с 2008 года — она была готова либерализовать свой рынок, и консенсус был достигнут. Исходя из возможности найти консенсус по большинству позиций, была предложена идея вести переговоры не один на один, а вместе. С точки зрения положений в тексте документа многое надо рассматривать с точки зрения навязываний в переговорном процессе».

Напомним, президент США Барак Обама пришёл на пост президента США в 2009 году, сменив Джорджа Буша-младшего. Впоследствии, в 2012 году, Обама был переизбран на пост президента.