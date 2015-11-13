Минск, 13 ноября, 2015, 14:58 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 13 ноября одобрил план применения региональной группировки войск Белоруссии и России для рассмотрения на заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

пресс-служба преидета Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с главой Минобороны

Новый пятилетний план подлежит утверждению на заседании Высшего государственного совета, где председательствует президент Белоруссии. Ожидается, что план вступит в силу в январе будущего года. Документ представил главе республики министр обороны Андрей Равков.

Президент поинтересовался, насколько учтены новые тенденции и изменения обстановки вокруг Белоруссии, отметив, что план необходимо рассматривать в контексте взаимоотношений на постсоветском пространстве, где функционируют три крупных интеграционных объединения (СНГ, ЕАЭС и Союзное государство), а также развития ситуации в сопредельных государствах.

«Всем известно, что в Украине творится. Мы с этим не можем не считаться», — подчеркнул Лукашенко, отметив, что приходится учитывать сложившуюся там ситуацию, поток нелегалов, оружия и так далее.

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Глава республики обратил внимание и на происходящее у западных рубежей Белоруссии, а в частности, наблюдаемое усиление группировки НАТО, её военно-воздушной и наземной составляющих. «Мы тоже это знаем. Мы знаем о расширении системы ПРО Соединённых Штатов Америки на Западе, знаем также о неких замыслах по ядерному оружию. Все это нам придётся учитывать», — сказал Лукашенко.

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Как было доложено президенту, изменения внешней обстановки были в максимальной степени учтены в плане. Кроме этого, Лукашенко ознакомился с тем, как представлены интересы и подходы Белоруссии в организации, строительстве и применении региональной группировки войск. Главе республики также доложили об изменениях, которые предлагает внести Россия.