Москва, 13 ноября, 2015, 15:10 — ИА Регнум. Известный в русскоязычном сегменте «Живого журнала» блогер Илья Варламов на своей страничке varlamov.ru прокомментировал голосование на портале «Активный гражданин» по поводу переименования станции метро «Войковская» в Москве и призвал стереть имена «террористов» с карт городов России.

Цитата из к/ф «Планета обезьян: революция». Реж. Мэтт Ривз. 2014. США Планета обезьян

По его мнению, нельзя останавливаться на переименовании станции метро «Войковская», нужно убрать все памятники Владимиру Ленину и переименовать улицы, названные в его честь. «В каждом городе России, и в большом, и в маленьком, до сих пор стоит памятник Ленину. До сих почти везде главная улица носит имя Ленина. И в Москве, и в Южно-Сахалинске. А сколько их, истуканов, стоит по всей стране?» — задается вопросом блогер.

Ленин для интернет-активиста не кто иной, как «террорист», поэтому «не может быть нормальным город, где на центральной площади стоит памятник террористу, где главная улица названа именем террориста». «Не может быть нормальной страны, где на главной площади столицы лежит труп террориста», — заявил Варламов.

«Это сумасшествие (имеется в виду «реабилитация» Иосифа Сталина: установка памятников и изображение государственного деятеля на иконах — прим. ИА REGNUM) надо остановить». На месте снесенного Мавзолея блогер видит «музей красного террора или храм», и только на эту тему может идти дискуссия.

Что касается Войкова, то для Варламова он — «убийца и террорист», биография которого — «биография подонка». Следовательно, «его имени не должно быть на карте Москвы», — резюмирует Варламов, в заголовке блога которого стоит подпись «Только крокодилы спасут эту страну от м… ков».

Напомним, зимой 2013−2014 гг. в ходе политического кризиса на Украине начался так называемый ленинопад — массовый снос памятников Владимиру Ленину как символ разрыва с советским прошлым. Первым 8 декабря 2013 года руками «свободовцев» (Всеукраинского объединения «Свобода») был снесен памятник Ленину в Киеве. Далее разрушение монументов началось по всей стране.

Этот разрыв, а точнее «отрыв» националистов, привел к установлению откровенно профашистской, бандеровской власти. Регулярность призывов различных деятелей к сносу памятников Ленину, разрыву с советским наследием и «стиранию имен с карт» позволяет провести аналогии и задать вопрос — либералы готовят в Москве Майдан?