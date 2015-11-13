Москва, 13 ноября, 2015, 15:23 — ИА Регнум. 11 ноября на телеканале «Россия 1» в эфире передачи «Специальный корреспондент» с Евгением Поповым главной темой для дискуссий стал вопрос: «Отличается ли «умеренная сирийская оппозиция» от террористических организаций, и если да, то чем?». Ведущий и гости студии пытались досконально разобраться в проблеме.

Рене Маргритт. Запрещённая репродукция.1937

В ходе дебатов представитель Сирийского национального совета в России и член коалиции «Декларация Дамаска» Махмуд аль-Хамза заявил, что главная хроническая болезнь России — это Америка (он имел в виду, что в России считают, что Америка виновата во всем — ИА REGNUM). Этому заявлению дал точную характеристику лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян:

«Мне кажется, что есть первая вещь, на которую коллеги уже указали. Когда мы говорим: «Такое-то нарушение международного права, да? Ответьте нам, почему?». В ответ получаем: «А вы?» Нам вспоминается все время анекдот: «…А зато у нас негров не линчуют». Помните, такие были?»

Так, по словам политолога, представитель «умеренной сирийской оппозиции» (как и другие приверженцы агрессивной антироссийской позиции) не отвечает на поставленные вопросы, а все время применяет argumentum ad hominem, то есть пытается «перевести стрелки» на оппонента, обсуждая его, а не суть вопроса.

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Кроме того, лидер движения «Суть времени» заявил, что главная проблема так называемой либеральной умеренной сирийской оппозиции заключается в том, что ее не существует:

«Понимаете, их фактически нет!» — подчеркнул политолог.

По словам Кургиняна, отсутствие или фундаментальная слабость либеральных сил — факт не только в Сирии, но и на всем Ближнем Востоке. Поэтому они — эти слабые либеральные силы, желающие бороться с национальными государствами и с национально-буржуазными режимами, обращаются за помощью к глобальному государству — США, а также к террористическим группировкам, потому что сами они не могут действовать в силу своей слабости и недееспособности.

Сергей Кургинян провел аналогию ситуации вокруг «либеральных сил» в Сирии и на Украине:

«Эту же ситуацию мы видим везде. Что такое либералы на Украине без «Правого сектора»? Ничто! А когда они используют силу «Правого сектора», то «Правый сектор» осёдлывает их и двигает дальше процесс. Вот с какой фундаментальной ситуацией мы имеем дело».

ИА REGNUM напоминает, что националистическая организация «Правый сектор» на территории России признана экстремистской, а ее деятельность запрещена.