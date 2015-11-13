Латакия, Сирия, 13 ноября, 2015, 13:57 — ИА Регнум. Россия развернула на авиабазе Хмеймим на сирийском побережье в провинции Латакия сверхсовременные зенитные ракетные системы ПВО С-400 (по классификации НАТО SA-21 «Growler»), пишет британское издание Daily Mail со ссылкой на фотографии с сайта Минобороны РФ.

syria.mil.ru Комплексы С-400 в Сирии

11 ноября на портале министерства был опубликован фотоотчет «Будни авиагруппы ВКС РФ на аэродроме Хмеймим в Сирии». На второй фотографии, по мнению экспертов, в кадр попал комплекс С-400.

Отмечается, что Минобороны РФ провело на авиабазе в Латакии пресс-тур для 50 иностранных журналистов, им удалось увидеть радиолокационные системы. Ракетная система состоит из трех основных частей: центрального контрольного пункта, радиолокационного комплекса и зенитно-ракетных пусковых установок.

По мнению экспертов издания, развертывание С-400 в Сирии позволяет создать щит над прибрежными районами страны, а также является сигналом Турции и Израилю. Не исключено, что это «случайное» попадание комплекса на фотографию неслучайно, как в случае со сверхсекретной системой «Статус-6», отмечает издание.

Напомним, ракетные системы С-400 имеют максимальную дальность поражения 400 км и способны сбивать цели на высоте до 27 км. Кроме того, для С-400 не является преградой система «стелс».