Киев, 13 ноября, 2015, 13:52 — ИА Регнум. Власти Украины могут ввести мораторий на выплату финансовых долгов России, если Москва не согласится на реструктуризацию. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе совместной пресс-конференции с министром финансов США Джейкобом Лью.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подарунок (фрагмент)

«Россия не получит лучших условий, чем другие кредиторы, — говорит глава украинского правительства. — Если она откажется от переговоров — мы введем мораторий на выплату долга России», пишет НТВ.

Напомним, срок погашения долговых обязательств Украины перед РФ истекает в декабре 2015 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, речь идет о $3 млрд, которые Москва дала в кредит Киеву ещё в 2014 году, когда президентом Украины был Виктор Янукович.

Чтобы поддержать экономику Украины, Россия планировала выкупить украинские долговые обязательства на сумму около $15 млрд. Первые долговые обязательства на сумму 3 млрд были размещены на Ирландской фондовой бирже и выкуплены Российской Федерацией.

Затем на Украине произошел государственный переворот, и власти РФ не стали спонсировать новую украинскую власть.