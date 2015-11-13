Чебоксары, 13 ноября, 2015, 14:35 — ИА Регнум. Антилидерство

ИА REGNUM На фоне заявлений властей Чувашии о строительстве новых школ

Чувашия входит в тройку антилидеров в Поволжье по таким ключевым социально-экономическим показателям, как темпы промышленного производства, среднедушевые доходы населения и среднемесячная заработная плата. По темпам развития сельского хозяйства регион на 4 месте, жилищного строительства — 11 месте, по уровню инфляции — на 9 позиции. Об этом свидетельствует данные Росстата о социально-экономическом положении регионов страны.

Ещё один ключевой экономический показатель — инвестиционная привлекательность. По данным Чувашстата, в январе-сентябре 2015 года объём инвестиций в основной капитал снижен на 7,4%, составив 36 190,9 млн рублей.

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Поствыборная аналитика

Первую аналитику по итогам выборов в Чувашии подвели на встрече политических партий с кандидатом политических наук Александром Кыневым, который рассказал о ситуации как в целом по стране, так и в разрезе отдельных регионов. Говоря о Чувашии, эксперт отметил, что «изначально сильных кандидатов» не было: ни экс-президент республики Николай Федоров, ни глава комитета Госдумы, лидер чувашских справороссов Анатолий Аксаков баллотироваться не стали. Политог также акцентировал внимание на «зависимости результатов от явки», что особенно ярко выражено в сельской местности: «В сельской периферии было что-то не совсем то». «Где явка выше 50%, шла добавка к одному кандидату — Игнатьеву. Чем выше явка, тем ниже процент кандидата, занявшего второе место — Николаева», — сказал Кынев.

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Тракторный концерн

Ситуация на заводах тракторного концерна (КТЗ) и в Канаше на автоагрегатном заводе (входит в группу компаний «ГАЗ») стала предметом публикаций в прессе и запросов депутатов. Производство отгруженной продукции на четырёх предприятиях КТЗ, работающих в Чувашии, упало более чем в два раза: в январе-июле объем снижен до 3587 млн рублей (за аналогичный прошлогодний период — 9243,1 млн рублей), убыток составил 4,7 млрд рублей, говорится в письме, направленном главе фракции КПРФ в Госсовете Чувашии Дмитрию Евсееву за подписью премьера республики Ивана Моторина.

Основные причины спада производства — сокращение спроса, отсутствие собственных и заёмных средств, высокая процентная нагрузка по действующим кредитным договорам, сокращение инвестиционных программ стратегических партнеров.

В письме также напоминается, что в декабре 2014 года был подписан протокол наблюдательного совета Внешэкономбанка о реструктуризации задолженности расчётов концерна до 2020 года по синдицированному и стабилизационному кредитам. 21 мая 2015 года было принято «положительное решение» о реструктуризации долгов перед банками-кредиторами на заседании наблюдательного совета ВЭБ. «Из-за неконструктивной позиции отдельных банков-кредиторов смещены сроки согласования вопроса урегулирования задолженности. В связи с этим, реальное финансирование восполнения оборотных средств ожидается в конце 2015 года», — сообщается в письме.

Напомним также, в мае КТЗ на месяц приостановливал работу в связи с нехваткой финансовых средств. Среднесписочная численность работающих в январе-июле составила 9,6 тыс. человек — или каждый восьмой работающий на крупных и средних организациях обрабатывающих производств республики, приводятся данные в письме. В структуре ВРП доля обрабатывающих производств составляет 28%.

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Проблемы возникли и на автоагрегатном заводе в Канаше. «В связи с оптимизацией себестоимости новой продукции Павловского автобусного завода, тоже входящего в «ГАЗ», руководством холдинга было принято решение о переносе окончательной операции по сборке мостов и осей «пазиков» на завод автомобильных агрегатов в Нижний Новгород. На Канашском автоагрегатном остается лишь механосборка осей… При этом сокращения персонала не планировалось. Однако, по данным экономической службы городской администрации, без этого все же не обошлось — 100 с лишним человек пришлось сократить», — пишет «Советская Чувашия».

Как ранее заявлял в интервью ИА REGNUM премьер Иван Моторин, в Канаше ситуация по занятости зависит в том числе от Канашского автоагрегатного завода. Напомним, на 9 ноября уровень безработицы в республике составлял 0,66%, в Канаше, который получил по федеральной программе поддержки моногородов 600 млн рублей, — 0,83%. По данным Минтруда Чувашии на 2 ноября, численность работников организаций республики, находящихся в режиме неполной занятости, составила 5956 человек (на 5 октября — 14 725).

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Газ в перспективе и долговая яма

Чебоксарское Заволжье получит газ в течение 2017 года. Заявление об этом сделали чувашские власти, заверив, что вопрос включения проекта газификации в инвестиционную программу «Газпрома» на 2016 год «решен положительно». Проектные работы завершатся в марте следующего года. Предполагается, что газопровод протянут в Чувашию со стороны Марий Эл.

Газовики, в свою очередь, разместили на своём сайте информацию о долгах за природный газ для муниципальных нужд: задолженность выросла более чем вдвое. По данным газовиков, на 1 ноября она составила 766,3 млн рублей, что на 361,9 млн рублей больше, чем в аналогичный период 2014 года. Самые большие долги накопили Чебоксары (374 млн рублей — рост на 243,77 млн рублей к уровню 1 ноября 2014 года) и Шумерля (116,132 млн рублей — рост 28,4 млн рублей).

Тему долгов в Чувашии продолжила информация Чувашстата о резком росте задолженности по заработной плате. По данным статистов, на 1 ноября зарплатные долги достигли 48,9 млн рублей, что на 30,8 млн рублей (или в 2,7 раза) выше по сравнению с данными на 1 октября. По информации Минэкономразвития республики, просроченная задолженность по заработной плате сохраняется в ООО «Чебоксарская типография № 1» и в ООО «НПП «Инженерный центр», появилась в ООО «СУОР» (головной организации) и ОП ООО «СУОР» г. Новочебоксарск.

Между тем глава строительной компании «СУОР» Владимир Ермолаев был на этой неделе в центре чиновничьего внимания, принимая в строящемся микрорайоне «Садовый» высокопоставленных должностных лиц. Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков по итогам осмотра стройплощадки восторженно пообещал, что через 3−4 года микрорайон преобразится. О том, что строителям задерживают зарплату и скандале с отказом новосёлов переселиться в «новый старый» дом по ул. Дементьева, не говорилось.

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Восстание машин

Акция протеста дальнобойщиков в Чувашии, недовольных введением платы за проезд по федеральным трассам, завершилась штрафом в отношении одного из водителей большегруза. Как сообщил на пресс-конференции глава ГИБДД республики Владимир Романов, один водитель оштрафован, потому что «создал помехи движению транспортных средств» на участке трассы в Ядринском районе. «Понятно, акция нужна, но нельзя было перекрывать движение», — сказал глава региональной Госавтоинспекции.

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Лифт в никуда

Конфликт со взаимными судебными претензиями возник между жителями дома по улице М. Павлова, 30 в Чебоксарах и городскими чиновниками. Камнем преткновения стали новые лифты, которые были закуплены за счёт жильцов (25% стоимости, или 1700 рублей с квартиры) и бюджетных средств. Собственники нескольких квартир отказались платить (в общей сложности недостает 50 тыс. рублей из 9,13 млн рублей), мотивируя это тем, что собрание жильцов проведено с нарушениями, и жители не были проинформированы о дополнительных расходах. Горожан поддержал Верховный суд Чувашии, постановив, что новые лифты должны быть оплачены из бюджета и вынес решение о возврате средств жителям.

В мэрии Чебоксар поясняют, что «протоколом собрания утвержден перечень работ по капитальному ремонту восьми лифтов, согласовано долевое финансирование собственниками дома («за» — 66,67% голосов)». Чиновники объявили, что пойдут в суд с требованием взыскать с собственников все затраченные бюджетные средства, то есть требуя оплатить полную стоимость лифтов. По расчётам мэрии, за 1 кв. метр взыскиваемая сумма составит около 500 рублей, при таком раскладе с однокомнатной квартиры может быть взыскано около 16,5 тыс. рублей, с двухкомнатной — около 25 тыс. рублей, с трехкомнатной — около 32 тыс. рублей.

Ледяная память

Ледяной дождь, накрывший Чувашию в октябре прошлого года, всё ещё напоминает о себе в виде упавших деревьев, болтающихся на проводах ветках и другого мусора. О поручении по расчистке завалов, данном ещё год назад, глава Чувашии Михаил Игнатьев вспомнил на этой неделе. «А глава как сам-то вспомнил?» — обсуждают данный вопрос форумчане. «Споткнулся», — шутят в ответ, вспоминая прецеденты реальных штрафов, которые после прошлогоднего призыва к народу помочь с расчисткой, используя упавшие деревья на личные нужды, якобы уже имеют штрафы от надзорных органов за «незаконную рубку».

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