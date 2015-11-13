Киев, 13 ноября, 2015, 13:09 — ИА Регнум. С пятницы, 13 ноября, Киев полностью прекратил импорт электроэнергии из России. Ранее он был ненадолго возобновлен 1 ноября, сообщает РСН.

syl.ru Кабель

В четверг компания уменьшила импорт в два раза — до 400 мегаватт, а с 2:00 мск пятницы прекратила его. По данным НЭК «Укрэнерго», это связано с окончанием работ на третьем энергоблоке Ровненской АЭС. Теперь Украине достаточно собственной генерации и нет потребности в импорте.

Ранее о возможности обходиться без российских поставок электроэнергии 9 ноября заявил министр энергетики Украины Владимир Демчишин. Отмечается, что за январь — сентябрь 2015 года Украина импортировала из России 1,951 млрд киловатт-часов.