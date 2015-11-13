Красноярск, 13 ноября, 2015, 12:49 — ИА Регнум. Сегодня, 13 ноября, на внеочередной сессии Красноярского горсовета депутаты проголосовали за проект решения «О внесении изменений в Устав города Красноярска». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципального парламента, красноярские депутаты привели устав города в соответствие краевому закону 33 голосами «за». Уточняется, что против не проголосовал никто, воздержался один депутат.

пресс-служба Красноярского городского совета депутатов Депутаты горсовета Красноярска на сессии

Напомним, законом края от 1 декабря 2014 № 7−2884 «О некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в Красноярском крае» был изменен порядок избрания глав муниципалитетов. То есть, по сути, были ликвидированы прямые выборы мэров. Согласно указанному закону, глава муниципального образования избирается представительным органом власти (в случае Красноярска — городским советом — прим. ИА REGNUM ) из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

Как объяснил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM консультант отдела по связям с общественностью аппарата горсовета Алексей Федореев, депутаты горсовета никакого отношения в отмене прямых выборов не имеют: «Прямые выборы мэра Красноярска и других муниципалитетов отменило законодательное собрание, когда приняло последнюю на данный момент редакцию регионального закона «О некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в Красноярском крае». Закон отменил прямые выборы, а устав столицы края этому закону не соответствовал. Однако, даже если бы глава Красноярска, условно говоря, ушел завтра-послезавтра в отставку, то в любом случае выборы нового главы проводились бы уже по новому закону края. Поэтому повторюсь, депутаты городского совета никакого отношения к отмене прямых выборов не имеют. Сегодня они лишь привели устав города в соответствие закону края».

Добавим, на сегодняшнем заседании депутаты также рассмотрели вопрос о проекте постановления горсовета «О проекте Закона Красноярского края «О внесении изменений в Статью 2 Закона Красноярского края «О некоторых вопросах организации местного самоуправления в Красноярском крае». В горсовете объяснили, что данный проект подготовлен «в целях реализации городским советом права законодательной инициативы в законодательном собрании Красноярского края» — согласно предлагаемым изменениям, глава Красноярска должен избираться все-таки в ходе прямых выборов.

Федореев объяснил, что мнения городских депутатов по обращению в заксобрание с просьбой вернуть Красноярску прямые выборы разделились. «Вся дискуссия о необходимости возвращения прямых выборов переместилась как раз на обсуждение этого проекта постановления. Но согласия пока достигнуть не удалось. Проект постановления набрал 15 голосов, семь депутатов выступили против, 10 — воздержались».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярском крае законодательно установлено, что глава муниципального образования избирается по конкурсу. Уставы муниципальных образований края подлежали приведению в соответствие с законом до 17 июня текущего года. Однако ряд муниципалитетов, в том числе Красноярск, выступили против регионального закона, отменившего прямые выборы мэров.

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В ноябре стало известно, что Центральный районный суд Красноярска удовлетворил требования прокурора, обязав горсовет привести устав города в соответствие с действующим законодательством.