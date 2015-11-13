Москва, 13 ноября, 2015, 12:43 — ИА Регнум. Спортивные власти РФ готовы к реформированию Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и созданию новой антидопинговой организации. Об этом министр спорта РФ Виталий Мутко заявил агентству «Р-Спорт».

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

По его словам, Россия готова к широкому сотрудничеству с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Если есть какие-то вопросы, предложения у WADA, IAAF, МОК в нашу сторону, или предложения по дорожной карте, мы готовы переаттестовать лабораторию, или реформировать, или создать новую антидопинговую организацию, мы готовы на широкое сотрудничество», отметил Мутко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября Всемирное антидопинговое агентство обнародовало доклад, в котором рекомендовало отстранить спортсменов из РФ от соревнований под эгидой Международной ассоциаций легкоатлетических федераций. Кроме того, комиссия потребовала лишить лицензии аккредитованную московскую антидопинговую лабораторию и уволить ее директора Григория Родченкова в связи с тем, что в ее работу вмешиваются российские власти. Доклад стал итогом 11-месячного расследования.

О вмешательстве Минспорта в деятельность антидопинговой лаборатории комиссии рассказали опрошенные сотрудники лаборатории и спортсмены, пишут авторы доклада.