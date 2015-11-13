Вильнюс, 13 ноября, 2015, 12:42 — ИА Регнум. Пресс-служба президента Литвы Дали Грибаускайте отчиталась об итогах неформального саммита стран ЕС и Африки, который 12 ноября завершился на Мальте, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 ноября.

Рене Магритт. Дверь

В итогах, распространённых канцелярией главы Литвы, — ни одного нового предложения и повторение старых тезисов о необходимости укрепления границ, координации действий с Турцией и тому подобное. При этом, несмотря на ранние заявления, что распределение 160 тыс. беженцев по квотам по всем странам ЕС — это «капля в море», поскольку только в сентябре в ЕС переправилось 280 тысяч, новых предложений по регулированию кризиса нет.

По словам Грибаускайте, с целью сдерживания хаотичного потока беженцев в Европу в первую очередь нужно усилить помощь охваченным конфликтами странам, чтобы люди перестали бежать оттуда. Также необходимо обеспечить надлежащую охрану внешних границ ЕС и упорядочить систему регистрации беженцев в странах, через которые идут их потоки. Из 11 центров регистрации беженцев в Греции и Италии работает только один центр на острове Лампедуза. В полной мере не работает и система возврата экономических мигрантов на родину.

«Миграционный кризис не будет разрешен до тех пор, пока внешняя граница ЕС будет «дырявой», а беженцы не будут соблюдать правил ЕС и международного порядка предоставления убежища. Убежище должно быть предоставлено только зарегистрированным лицам и только тем, кому оно действительно жизненно необходимо. Нелегальному передвижению лиц по Шенгенскому пространству необходимо положить конец», — сказала президент Литвы, почти слово в слово повторяя тезисы, которые как она, так и остальные лидеры стран ЕС говорят уже на протяжении месяцев, при этом не предпринимая каких-то по-настоящему эффективных мер.

Пожалуй, единственным новым предложением стало размещение пограничных отрядов быстрого реагирования (RABIT) в странах ЕС, через которые идет самый большой поток беженцев.