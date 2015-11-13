Москва, 13 ноября, 2015, 12:41 — ИА Регнум. «Энергетический пуск реактора БН-800 приближает нас к идеальной атомной энергетике, не создающей радиоактивных отходов, обращение с которыми представляет сегодня собой отдельную дорогостоящую задачу, — заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Валерий Язев. — Отработанное ядерное топливо (ОЯТ) будет использоваться в составе смешанного МОКС-топлива, что снимет проблемы накопления и хранения ОЯТ. Это позволит достичь конкурентоспособности такой энергетики даже в условиях снижения цен на углеводороды».

rosatom.ru Белоярская АЭС

«Успешная реализация этого проекта позволит городу Заречному стать мировой столицей быстрых реакторов, — подчеркнул он. — В связи с этим хотелось бы отметить тот значительный вклад, который вносит Росатом в развитие территорий своего присутствия путем осуществления инновационных, прорывных проектов».