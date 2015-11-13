Вильнюс, 13 ноября, 2015, 12:37 — ИА Регнум. В Литве продолжаются дискуссии о «демографической яме и демографической катастрофе», в которой оказалась страна из-за массовой эмиграции, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 ноября. По мнению профессора Института общественной политики и администрирования Каунасского технологического университета Гедиминаса Меркиса настоящая угроза не признана адекватно.

al.com Колючая проволока

«Когда рушился Советский Союз, железный занавес, в Литве было 3,7 млн жителей. В соседней Польше тогда было 36 млн жителей. Поляки точно так же бежали на Запад, в Америку, в Канаду, но сегодня в Польше 38 млн жителей. И если мы сейчас применим к Польше эту демографическую тенденцию с 3,7 млн до 2,9 млн, то в Польше должно быть 28 млн жителей. Причины комплексные. Очень важной причиной является разница экономического благосостояния. Но это нельзя фетишизировать», — сказал Меркис в эфире радиостанции Žinių radijas.

По его словам, исследование, проведенное Научным советом Литвы в 2011—2012 годах, во время которого было опрошено более тысячи жителей Литвы в возрасте от 16 до 40 лет, показало, что существуют разные причины, чтобы уехать из Литвы. «Эмиграционные намерения коррелируют с суицидной направленностью, потерей чувства счастья, субъективной плохой оценкой своего здоровья, недовольством работой, желанием участвовать в акциях социального протеста, включая радикальные и криминализованные формы. Люди бегут из Литвы не только из-за экономики, но и из-за неудовлетворенности в общем. Это своеобразный социальный протест, у нас есть доказательства этого», — сказал Меркис.

Профессор считает, что Литва является страной «несправедливой зарплаты», где с ростом ВВП цены все больше растут, а зарплаты остаются слишком маленькими. «Не знаю, насколько я прав, но у многих вызывает беспокойство новый Трудовой кодекс. Я использую метафору, поскольку не являюсь политиком, в Литве создают ГУЛАГ без колючей проволоки. Колючей проволоки нет, так что все кто может, бегут», — сказал профессор.