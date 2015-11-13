Москва, 13 ноября, 2015, 12:52 — ИА Регнум. В среду, 11 ноября, на телеканале «Россия 1» в эфире передачи «Специальный корреспондент» с Евгением Поповым гости студии выясняли, чем так называемая умеренная сирийская оппозиция отличается от террористических группировок (если вообще отличается). Ведущие, политологи и журналисты разбирались, зачем власти США выделили еще $100 млн на поддержку умеренной оппозиции в Сирии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игил

«Сегодня в программе мы приведем неопровержимые доказательства того, что Соединенные Штаты Америки поддерживают в Сирии силы, которые напрямую сотрудничают с террористическими организациями», — с этими словами начал вступительную роль ведущий и обратился к американскому журналист Майклу Бому, спросив, есть ли гарантия, что эти средства не попадут в руки террористов.

«Гарантий нет», — признал Бом.

Выделенные средства, как объяснил американский журналист, нужны для того, чтобы защитить умеренную оппозицию от кассетных бомб президента Сирии Башара Асада. После чего Майклу Бому задал вопрос политолог и член Зиновьевского клуба, МИА «Россия сегодня» Дмитрий Куликов:

«Пока что вы не хотели бы защитить, например, студентов в Алеппо (оговорка, на самом деле в Латакии — ИА REGNUM), которых буквально позавчера обстреляли из минометов с ракетами, выложили видео на Youtube, и погибло несколько десятков человек», — спросил Куликов

ИА REGNUM напоминает, 10 ноября в результате действий боевиков главный порт Сирии на Средиземном море город Латакия (на северо-западе страны) подвергся ракетному обстрелу. Ракеты упали примерно в 600 метрах от главного входа в университет. Число пострадавших — более 60 человек, 23 человека погибли.

На поставленный российским политологом вопрос американский журналист так и не ответил:

«А вы знаете, сколько мирных людей погибли от бомб российской авиации? Вы знаете?, — попытался уклониться от ответа Бом, но оппоненты вернули его к этой части разговора, — Я говорю, что мирные люди погибают. Это очень плохо. Это трагедия со всех сторон», — заявил журналист.

Майкл Бом во время всей передачи упорно повторял, что от антитеррористической операции в российских ВКС в Сирии якобы погибают мирные жители, сославшись на то, что все это фиксируется таким организациями, как «Врачи без границ», Human Rights Watch, Syrian Observatory For Human Rights:

«Куча докладов об этом говорят, что и госпитали и всё», — привел «неопровержимое» доказательство представитель американских СМИ.

Дмитрий Куликов не согласился с такими «вескими» доводами и заявил:

«Врачи без границ пока зарегистрировали два госпиталя: один в Афганистане, другой в Йемене, которые разбомбили американцы».

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