Киев, 13 ноября, 2015, 12:33 — ИА Регнум. Теперь в Трудовом кодексе перечисляется через запятую: запрещается дискриминация при трудоустройстве по признакам «сексуальной ориентации, гендерной идентичности, инвалидности».

news.ifresh.ws Демонстрация на Украине в поддержку ЛГБТ

Закон был принят со второго раза. Он входит в так называемый «европейский пакет». Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер передал украинским депутатам, что восемь стран ЕС требуют от Украины внесении этой нормы. Потому что дискриминировать — это неправильно.

Без принятия этих поправок был бы приостановлен разговор о безвизовом режиме с ЕС. Понятно, что в обозримом будущем безвизового режима не будет. И что режим этот зависит не только и не столько от поправок по гомосексуальным вопросам. Правильнее было бы сказать, что от украинских властей ждут необходимой гибкости.

А она им и в самом деле понадобится. Ведь украинские власти оказались между двух огней. С одной стороны — весьма консервативные взгляды общества. К гей-парадам тут относятся куда жестче, чем, например, в России. С другой стороны, есть необходимость заигрывать с ЕС. И, следовательно, любить гомосексуалистов во всех их проявлениях.

Когда Януковича свергали объединенными силами «мальчиков с айпадами» (для картинки) и «ивано-франковских хлопцев» (для реальных задач), было понятно, что рано или поздно между двумя столь отличными друг от друга союзниками какая-нибудь кошка да пробежит. Гей-лобби не могло не стать точкой конфликта.

И теперь украинские чиновники вертятся, как уж на сковородке. Сначала голосуют за «важные» поправки (хотя ни об одном факте дискриминации по сексуальным и тем более гендерным причинам никто не слышал). А потом бегут рассказывать избирателям: нет-нет, никаких гей-браков на Украине не будет, не дай Бог!

Однако ведут-то нынешние власти именно к гей-бракам, гей-парадам и прочей толерантности. Ко всему тому, что вовсе не нужно реальным гомосексуалистам, а требуется только и исключительно для вымывания из общества всех норм и всех ценностей.

Самим украинским чиновникам и депутатам ничего этого не нужно. Им, собственно, наплевать на любую идеологию, в том числе и на эту. Гомосексуалисты и гей-парады вызывают у них точно такое же раздражение, как и у ивано-франковских хлопцев. Однако для сохранения у власти нужна еврокрыша. А для сохранения еврокрыши нужны гей-законы.

Чтобы оправдать свое собственное гей-лобби, украинским депутатам и чиновникам приходится идти на известные ухищрения. Например, говорить то, что сказал спикер Рады Владимир Гройсман после первого (неудачного) голосования: «Не хватило 7 голосов для получения Украиной безвизового режима с ЕС».

Владимир Гройсман, конечно, врет. Но эта методика работает. Многие жители Украины продолжают верить в открытую для них Европу и зарплату в тысячу евро. Ради того, чтобы мечта сбылась, можно пойти на некоторые компромиссы. Например, в вопросе о гомосексуалистах.

Другую стратегию использует глава фракции партии Петра Порошенко в парламенте Юрий Луценко. Он сформулировал ее так: «Лучше гей-парад на Крещатике, чем российские танки в центре украинской столицы».

Конечно, можно спросить у пана Луценко, не сошел ли он с ума и при чем тут российские танки. Но ответ известен заранее. Российские танки на Украине — при всем. Любая проблема объясняется вчерашними, сегодняшними или завтрашними кознями Кремля. Повышение квартплаты втрое, коррупция, гей-парады — во всем виноват Путин.

Пока существенная часть украинского общества будет слушать этот бред (всегда ведь приятнее думать, что во всем виноват кто-то другой), этот бред будут продолжать говорить. Наперсточная схема в данном случае выглядит так: Путин плохой, Путин против гей-браков, следовательно, гей-браки — это хорошо. Шах и мат!

Вся без исключения украинская политическая риторика в последние два года держится на двух китах. В Европе зарплата в тысячу евро и рай на земле — это раз. Во всех украинских бедах виноват Путин и Россия — это два.

Реальность же бесконечно далека от этой риторики. Берутся и осваиваются кредитные миллиарды. Сохраняется власть. Наращиваются состояния олигархов. Страна нищает. В домах холодно, бюджет ждет дефолта, введена цензура, гражданская война замерла, но не закончилась. А говорить продолжают про европейскую мечту и страшного Путина. С которым нужно бороться методом поддержки гомосексуалистов.

С обществом, которое позволяет так себя разводить, можно делать все, что угодно.