Бийск, Алтайский край, 13 ноября, 2015, 12:17 — ИА Регнум. Под опекой с истязанием оказалась 11-летняя девочка из Бийска. Побои и унижения с марта 2012 года по июль 2015 года она терпела от родной тети. Подробности уголовного дела, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего»), сегодня, 13 ноября, сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.

bryansk.bezformata.ru В Бийске 11-летнюю девочку истязали и ставили на фасоль

Следствие выяснило, что все три года тетя избивала племянницу, используя малозначительные поводы.

«Кроме того, с целью ужесточить наказание женщина рассыпала фасоль в углу комнаты и заставляла ребенка стоять там длительное время», — пояснила следователь следственного отдела по Бийску СУ СКР по Алтайскому краю Людмила Болдарева.

По ее словам, в настоящее время девочка изъята из-под опеки обвиняемой и помещена в социальное учреждение для сирот.

Следственным отделом по городу Бийску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летней жительницы города Бийска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего»).

Факты жестокого обращения с детьми происходили и ранее. С апреля по август 2015 года 30-летний жителя Новоалтайска на протяжении длительного времени под предлогом воспитания причинял побои своему 6-летнему пасынку. А в период с декабря 2014 года по август 2015 года в селе Угловское Угловского района 75-летний мужчина систематически причинял телесные повреждения своему 14-летнему сыну.