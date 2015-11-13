Опека с истязанием: в Бийске 11-летнюю девочку ставили на фасоль
Бийск, Алтайский край, 13 ноября, 2015, 12:17 — ИА Регнум. Под опекой с истязанием оказалась 11-летняя девочка из Бийска. Побои и унижения с марта 2012 года по июль 2015 года она терпела от родной тети. Подробности уголовного дела, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего»), сегодня, 13 ноября, сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.
Следствие выяснило, что все три года тетя избивала племянницу, используя малозначительные поводы.
«Кроме того, с целью ужесточить наказание женщина рассыпала фасоль в углу комнаты и заставляла ребенка стоять там длительное время», — пояснила следователь следственного отдела по Бийску СУ СКР по Алтайскому краю Людмила Болдарева.
По ее словам, в настоящее время девочка изъята из-под опеки обвиняемой и помещена в социальное учреждение для сирот.
Следственным отделом по городу Бийску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летней жительницы города Бийска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего»).
Факты жестокого обращения с детьми происходили и ранее. С апреля по август 2015 года 30-летний жителя Новоалтайска на протяжении длительного времени под предлогом воспитания причинял побои своему 6-летнему пасынку. А в период с декабря 2014 года по август 2015 года в селе Угловское Угловского района 75-летний мужчина систематически причинял телесные повреждения своему 14-летнему сыну.