Степанакерт, 13 ноября, 2015, 12:02 — ИА Регнум. В результате очередного обстрела со стороны Азербайджана вечером 12 ноября погибли двое солдат Армии обороны Карабаха.

Бако Саакян на пресс-конференции в ИА REGNUM

Как отмечается в сообщении пресс-служба Министерства обороны НКР, противник продолжает нарушать перемирие, используя различное вооружение.

В районе 21 часов 12 ноября на южном направлении линии соприкосновения были обстреляны позиции Армии обороны НКР. В результате служащим Ваге Вардгесовичу Ванояну (1995 г. р) и Микаэлу Аракеловичу Торосяну (1996 г. р) были нанесены смертельные огнестрельные ранения.

Уточняется, что для выяснения деталей происшедшего ведется следствие.

Последний раз военное ведомство Карабаха сообщало о потерях 25 сентября, когда в результате обстрела азербайджанскими ВС из зенитно-ракетных установок были убиты четверо солдат.

Активизацию Азербайджана на границе некоторые армянские наблюдатели связывают с пресс-конференцией президента Карабаха Бако Саакяна в Москве, в ИА REGNUM. В ходе брифинга, который был первым для Саакяна в России, глава Карабаха в частности заявил, что Арцах никогда не будет частью Азербайджана. Бако Саакян также отметил, что для урегулирования нагорно-карабахского конфликта необходимо восстановить полноценный формат с непосредственным участием Арцаха в переговорном процессе.

12 ноября Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик (США), Игорь Попов (Россия) и Пьер Андрие (Франция) распространили заявление, в котором призывают стороны конфликта предпринять необходимые шаги, чтобы ускорить мирное урегулирование.

Посредники также отмечают, что попытки изменить переговорный формат урегулирования нагорно-карабахского конфликта будут препятствовать продвижению урегулирования.

«Мы принимаем к сведению внимание ПАСЕ к урегулированию карабахского конфликта. Мы разделяем озабоченность, которая была выражена в докладе, по поводу роста напряженности на армяно-азербайджанской границе, а также вдоль линии соприкосновения. Мы глубоко сожалеем о человеческих жертвах, в том числе о случаях гибели гражданских лиц», — заявляют дипломаты.