Иркутск, 13 ноября, 2015, 11:39 — ИА Регнум. В эту субботу, 14 ноября, в иркутском клубе «Дикая Лошадь» должен был состояться концерт шоумена Сергея Зверева «Кароль гламура», однако выступление пришлось отметить, так как жители Приангарье, мало интересуясь творчеством Зверева, не покупали билеты, сообщили организаторы мероприятия.

dic.academic.ru Перекати-поле

На своем канале в YouTube 29 октября именующий себя «звездой в шоке» Зверев опубликовал видоанонс, в котором сообщил, что 14 ноября выступит в Иркутске в клубе-ресторане «Дикая Лошадь»:

«Следи за новостями, все равно следить больше не за кем», — заявил скандально известный стилист.

Однако жители Иркутска не спешили скупать билеты на живой концерт Зверева, несмотря на то, что стоимость одного билета не превышала 1 тыс. рублей. Известно, что те, кто все-таки купили билеты на выступление, могут вернуть их обратно в кассе. Примечательно, что само видео на YouTube просмотрело 49 человек.

ИА REGNUM напоминает, что российский стилист, певец и шоумен Сергей Зверев является уроженцем Приангарья.

В 2014 году его тайно спланированное появление в Иркутске было очень неожиданным для горожан и стало настоящей сенсацией. Жители города буквально не давали ему прохода, фотографируясь возле прилавков с рыбой, на улице и тому подобное.