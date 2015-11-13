Барнаул, 13 ноября, 2015, 11:28 — ИА Регнум. Думские депутаты — справедливороссы вручили правительству РФ миллион подписей против сборов за капремонт. Причем только в двух областях Сибирского региона — Алтайском крае и Новосибирской области — было собрано более 100 тысяч подписей. Об этом информирует пресс-служба «СР».

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«Справороссы предлагают государству ввести мораторий на взимание оплаты с граждан и сначала выполнить свои обязательства по капитальному ремонту, предусмотренные законом о приватизации. Ведь государство так и не восстановило жилищный фонд по закону о бесплатной приватизации жилья, и сейчас проблемы обветшавших домов перекладывают на плечи собственников. По примерным подсчетам, в капремонт жилья (а в нем нуждаются около 70% домов) необходимо вложить порядка 3,5 трлн рублей», — отмечают в пресс-службе «Справедливой России» («СР»).

Лидер алтайских эсеров Александр Терентьев выступает за отмену «налога» на капремонт.

«Наша инициатива по введению моратория на взимание платежей за капремонт до выполнения государством своих обязательств имеет не только социальное значение. У нее есть и экономическое обоснование. Вложение государственных средств в капитальный ремонт позволит оживить строительную отрасль, испытывающую сегодня серьезные затруднения в связи с кризисом. Это, в свою очередь, позволит произвести благотворный эффект на экономику в целом. Ведь каждый рубль, вложенный в строительство, дает не менее трех рублей прибыли в сопутствующих отраслях: производстве строительных материалов, оборудования, транспортных услугах. Именно сюда нужно вкладывать средства государства, а не отдавать их банкам», — пояснил Александр Терентьев.

В «СР» проинформировали, что все 36 коробок с народными подписями депутаты СР направили в правительство РФ.

Между тем сибиряки приводят все новые примеры непомерного финансового бремени, которое ложится на плечи собственников квартир. Как сообщил ИА REGNUM известный алтайский общественник, председатель правления ТСЖ «Красноармейский 53» в Барнауле Константин Емешин, только на замену лифтов, отслуживших свой срок, в краевом центре нужно собрать не менее 1 миллиарда рублей.

«Получил список домов, у которых истек 25-летний срок эксплуатации лифтов и они подлежат замене. Многие уже несколько раз ремонтировались. Так вот по Барнаулу надо заменить 477 лифтов! Даже если подсчитать по минимальной цене (демонтаж, лифт и монтаж) по 2 млн рублей, то нужно потратить почти один миллиард рублей. Мне, живущему в 3-комнатной квартире на первом этаже, надо заплатить более 67 тысяч рублей! (4-месячная пенсия). Если ограничиться расходами только на диагностику и капитальный ремонт, то за мою квартиру придется заплатить 8,5 тысячи рублей! А на город надо минимум 120 млн рублей. А ведь в домах нужно еще много чего ремонтировать: крыши, трубы, электропроводку. Цифры действительно впечатляют», — отметил Константин Емешин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на днях лидер справедливороссов Сергей Миронов публично обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с призывом услышать граждан страны, а также в рамках «правительственного часа» в Госдуме передал реестр собранных подписей заместителю премьера Аркадию Дворковичу.

«Согласно законодательству, ответ на депутатский запрос Сергея Миронова, подкрепленный миллионом подписей, должен быть дан в течение 30 дней», — подчеркнули в «СР».

Справка:

Для формирования долгосрочной региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Алтайского края, создана некоммерческая организация «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов».

В перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества, которые могут производиться за счет уплаченных взносов, входит: ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; ремонт фасада; ремонт фундамента многоквартирного дома; ремонт подъездов.