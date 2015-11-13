Москва, 13 ноября, 2015, 11:00 — ИА Регнум. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала рутинной деятельность по эмиссии наличных денег в экономику, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября. Набиуллина категорически отвергла предположение депутата Госдумы Ярослава Нилова (ЛДПР) о том, что эмиссия станет предвестником деноминации и замены денег. «Нет, категорически нет», — сказала глава ЦБ.

Цитата из м/ф «В синем море, в белой пене...». реж Роберт Саакянц. 1984. СССР

По словам Набиуллиной, эмиссия наличных денег до конца 2015 года вызвана «обычным сезонным спросом, когда люди в конце года тратят наличные деньги».

«Это не приведет ни к каким иным воздействиям, связанным с нынешними показателями, потому что мы будем учитывать параметры спроса на наличные деньги в наших операциях предоставления ликвидности и других», — указала она. «Это обычная рутинная деятельность, и здесь никакого всплеска спроса на наличные, по сравнению, например, с прошлым позапрошлым годом не будет», — считает Набиуллина.