Москва, 13 ноября, 2015, 10:51 — ИА Регнум. По результатам ежегодного Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» правительства РФ первое место занял Краснодар, говорится в сообщении на официальном сайте кабмина.

great-travel.ru Ульяновск

Второе место разделили Ульяновск и Барнаул, третье — Калуга и Тула. Муниципальные образования, занявшие призовые места в конкурсе, будут поощрены дипломами правительства.

Конкурс проводится в России с 2010 года. В пресс-службе правительства РФ уточнили, что он направлен на стимулирование деятельности органов местного самоуправления по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения благоустроенности территорий.