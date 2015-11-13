Красноярск, 13 ноября, 2015, 10:37 — ИА Регнум. Жительница Красноярска Светлана Зверькова, ее приятельница Альбина и группа их единомышленников написали письмо президенту России Владимиру Путину и мэру Красноярска Эдхаму Акбулатову с просьбой ликвидировать слово «брак», заменив его на «семейный союз». По мнению Зверьковой, которая, к слову, уже дважды разведена, слово «брак» настраивает молодоженов на разлад, так как используется не только в значении «брачный союз», но также обозначает дефект, изъян чего-либо.

admkrsk.ru День города в Красноярске, 2013 г.

Предложение ликвидировать слово «брак» звучит не впервые. Как сообщает ГТРК «Красноярск», в красноярском Доме семейных торжеств в устной речи стараются его не использовать, заменяя именно на «семейный союз». Однако, по мнению руководителя территориального отдела ЗАГС по торжественной регистрации браков Ирины Ерошиной, юридическая замена обернется лишь бумажной волокитой. И поэтому смысла в отмене этого слова нет.

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в Красноярскстате, в 2014 году в Красноярском крае было заключено 26 523 брака. В январе — августе текущего года в регионе было зарегистрировано 16 123 брака и 8 938 разводов.