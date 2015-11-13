Москва, 13 ноября, 2015, 10:31 — ИА Регнум. В России около трети продуктов могут не доехать до продовольственных сетей — 90% логистических компаний — партнеров ретейлеров не получили до сих пор счетчики, необходимые для работы в новой системе взимания платы за проезд по федеральным дорогам «Платон», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей продовольственных сетей.

novostipmr.com Затор из грузовиков

Так, представитель «ТД Интерторг» (сети «Семья», Spar) подтвердил изданию, что партнеры компании уже уведомляли ретейлера о возможных трудностях и приостановках транспортировок. В связи с нововведениями в зону риска попадет примерно 30% перевозок. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») уточнили, что собственный автопарк ретейлера уже подключен к системе, однако транспортировку трети товаров осуществляют партнеры.

«Лента» также зарегистрировала собственный автопарк в системе, однако он обеспечивает лишь около 35% перевозок сети. Транспортные партнеры ретейлера пока находятся в процессе получения счетчиков, уточнили в пресс-службе. В сети магазинов «Дикси» продолжают получать необходимые бортовые устройства на свой автопарк.

В одной из транспортных компаний изданию пояснили, что всего к системе «Платон» в России необходимо подключить порядка 1 млн большегрузных машин, а счетчиков пока выпущено около 200 тыс., из них лишь пятая часть дошла до перевозчиков. Следовательно, в воскресенье, 15 ноября, большая часть грузовиков может встать, признает представитель компании.

Напомним, в России с 15 ноября начинают взимать плату за проезд большегрузных машин весом более 12 тонн. Для расчета платы введена в действие специальная система «Платон» — регистрация в ней открыта с 15 октября. Для оплаты маршрута нужно установить в машину следящий прибор, привязанный к счету, либо заранее согласовать его и оплатить.