Волгоград, 13 ноября, 2015, 10:31 — ИА Регнум. В Волгограде местные власти и представители ГИБДД обсудили с грузоперевозчиками вопрос введения системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства 13 ноября, встреча состоялась накануне.

ulianov24.livejournal.com Акция протеста дальнобойщиков в Волгоградской области

«На мероприятие пришло 265 человек, которые сказали свое нет «Платону». Было задано очень много вопросов, на которые ни каких ответов не последовало. Было четко ясно, что ни власти области (ее представители), ни ГАИБДД ни какого «Платона» не знают. Что представляет из себя система, кто получает деньги, обоснованность тарифа, системы мониторинга на территории области и информированность контролирующих организаций, все это осталось без ответа. Самым большим шагом, стал вопрос о создании профсоюза автоперевозчиков», — написал на своей странице в Живом Журнале председатель ВОПОАО «Общественная независимая инспекция», блогер Алексей Ульянов.

В ходе встречи представители областной администрации предложили перевозчикам выйти со своими претензиями на федеральный уровень. Во время встречи протестующие составили текст обращения и заверили его подписями, пишет «Волга-Медиа». Местные же власти, в свою очередь, планируют в ближайшие дни направить письмо в правительство РФ. На региональном уровне данная ситуация находится на контроле у областных властей.

Напомним, с 15 ноября текущего года будет введена новая система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Движение большегрузов будет возможно только при условии оплаты в размере 3,73 рубля за один километр пройденного пути. С учетом этого за поездку в стороны Москвы от Волгограда водитель должен будет отдать более трех тысяч рублей, что повлияет на стоимость проезда, а в конечном итоге на стоимость товаров на полках магазинов и зарплаты грузоперевозчиков. Невнесение же платы в счет возмещения вреда влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством РФ. Согласно соответствующему постановлению российского правительства, деньги, полученные от дальнобойщиков, будут направлены в регионы для решения дорожного вопроса: текущего ремонта и реконструкции магистралей.

Между тем, новые правила не пришлись водителям большегрузов по душе. 11 ноября они устроили забастовку против платного проезда по федеральным трассам. Причем акции прошли по всей России. В Волгоградской области акция протеста прошла на трассе Волгоград-Москва. В районе поста ГАИ 17-й км. Здесь собралось порядка 70 фур, свыше 200 водителей. По информации Алексея Ульянова, бастующие разошлись после того, как было принято решение о встрече с местными властями. Не обошлось и без эксцессов. Пятеро участников акции протеста были задержаны сотрудниками ГИБДД. У них изъяли права. Водительские удостоверения дальнобойщикам были возвращены час спустя, однако, теперь им придется заплатить административные штрафы за парковку в неположенном месте.

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Добавим, что к участию в акции протеста присоединились водители большегрузов в Санкт-Петербурге, Омске, Новосибирске, Казани, Костроме, Ростове-на-Дону, Белгороде, Иркутске и многих других крупных российских городах.