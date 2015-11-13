Москва, 13 ноября, 2015, 10:32 — ИА Регнум. Доля жителей России, отдыхавших в отпуске летом, в 2015 году по сравнению с 2014 годом немного сократилась: с 80% до 74%. Таким образом, можно говорить о том, что кризис отпуску не помеха. Однако изменились предпочтения российских граждан по способу проведения отпуска и по направлениям для выезда. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

romir.ru Где и как жители России провели отпуска в 2014 и 2015 годах

Так, число домоседов, которые предпочитают проводить отпуск, не удаляясь от дивана и телевизора, осталось неизменным — 12%. Немного выросла в 2015 году доля тех, кто провел отпуска на даче или в гостях у друзей и родственников — с 28% в 2015 году до 33% в этом.

А вот общая доля путешествующих отпускников в целом не изменилась и, как и в 2015 году, составила 70%. Однако изменились предпочтения жителей России по направлениям для выезда. Если в 2014 году 37% респондентов провели отпуска в заграничных туристических поездках, в том числе и на морских курортах, то в этом году доля горожан, выезжавших за границу, составила уже 28%. И, наоборот, если в 2014 году отдыхать на российских курортах предпочли 27% опрошенных, то в 2015 году доля отдохнувших внутри страны выросла до 38%.

Предпочтения респондентов в выборе курортов внутри страны для пляжного отдыха, несмотря на возросший турпоток, за год не изменились. Как и в 2014 году 70% из числа отдохнувших на российских курортах выбрали Черноморское побережье Краснодарского края — Сочи, Анапа, Туапсе, небольшие поселки между курортными городами. Порядка четверти (23−25%) отпускников и в 2014 году, и в этом ездили отдыхать в Крым. И еще 4−5% отдохнувших провели свои отпуска на курортах Калининградской области.

Среди зарубежных курортов неизменно популярными направлениями для большинства российских туристов все равно остаются Турция и Египет. В 2015 году увеличилась доля путешественников, выбравших для отдыха курорты Абхазии и Болгарии. Несколько растеряли свою привлекательность из-за выросшего курса евро Италия, Испания, Греция. И если для экскурсионных поездок в 2014 году российские граждане чаще выбирали Италию и Испанию, то в 2015 году они отдали свои предпочтения Чехии и Болгарии.

В опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающие во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое экономически активное население России.