Пекин, 13 ноября, 2015, 10:10 — ИА Регнум. Стратегический бомбардировщик США B-52 пролетел возле искусственных островов, созданных Китаем в Южно-Китайском море. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Питер Кук.

Противоздушная оборона. 1970. КНР, плакат

«Мы проводим полеты B-52 в международном воздушном пространстве в этой части мира все время, — говорит он. — Как я понимаю, был один такой полет, не уверен, что смогу назвать дату, когда китайские наземные диспетчеры пытались установить связь с самолетом. Но самолет продолжил свой полет без изменения маршрута», сообщает Reuters.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, акватория Южно-Китайского моря является предметом спора между Китаем и его соседями по региону. Китай заявляет, что большая часть моря, оборот торговых путей через которое превышает $5 триллионов в год, принадлежит ему, в то время как члены АСЕАН Филиппины, Малайзия, Бруней и Вьетнам тоже претендуют на отдельные его части. Китай уже осушил более 1170 гектаров новых территорий в акватории моря и развернул на них строительство объектов инфраструктуры.

Власти США считают, что действия Пекина могут создать препятствия для свободы судоходства в Южно-Китайском море, и этим объясняют свою активность в данном регионе.

В 2011 году на острове Бали страны, претендующие на те или иные острова в Южно-Китайском море, подписали основные принципы Кодекса поведения в Южно-Китайском море, предполагающие отказ от применения силы.