Париж, 13 ноября, 2015, 09:50 — ИА Регнум. Границы Франции со всеми соседними странами по мере приближения и в ходе Всемирной конференции ООН по климату (COP-21), которая пройдет с 30 ноября по 11 декабря в Париже, будут под контролем. Безопасность обеспечат 30 тыс. сотрудников полиции, заявил 12 ноября на слушаниях в Сенате министр внутренних дел страны Бернар Казнев.

Анри Руссо. В тропическом лесу. 1908

По его словам, с 13 по 19 ноября на границах будет осуществлять мобильный и выборочный контроль. За десять дней до начала мероприятия он будет усилен, а за четыре дня — будет более систематичным, цитирует Казнева агентство France Presse.

Закрывать границы Франция не будет, отметил Казнев. «Мы собираемся организовать приграничный контроль в течение месяца, как это предусмотрено статьями с 23-й по 25-ю Шенгенского кодекса о границах, с целью предотвратить проникновение на нашу территорию лиц, которые могли бы предоставлять угрозу», — пояснил министр.

Из 30 тыс. сотрудников полиции, привлеченных к усилению мер безопасности на границе, 26 тыс. — это сотрудники Центральной службы общественной безопасности, еще 4 тыс. человек — из центрального управления приграничной полиции.

Ожидается, что во Всемирной конференции ООН по климату (COP-21) примет участие ряд мировых лидеров — приедут более 80 глав государств и правительств. Ранее глава МИД Франции Лоран Фабиус заявил, что участие в саммите примет президент РФ Владимир Путин.