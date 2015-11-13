Москва, 13 ноября, 2015, 09:39 — ИА Регнум. В четверг, 12 ноября, один из кандидатов на пост президент США от Республиканской партии Линдси Грэм в эфире радиостанции заявил, что сбивал бы российские самолеты над Сирией. Состояние ума этого американского политика и ряда других прокомментировал председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия»).

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«Ряд кандидатов в президенты США призывает сбивать росс. самолеты над Сирией. Опасная демагогия. Много говорит о состоянии умов их политиков», — написал парламентарий в своем официальном микроблоге в Twitter.

В четверг ИА REGNUM сообщало, что один из участников президентской гонки США от Республиканской партии и сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм 12 ноября во время интервью для радиостанции AM 970 The Answer заявил, что в случае, если главой государства после выборов в 2016 году станет именно он, то он примет решительные антироссийские действия: будет сбивать российские самолеты в небе над Сирийской Арабской Республикой, которые проводят там антитеррористическую операцию.

По словам Грэма, во-первых, он бы сказал президенту России Владимиру Путину, что бомбежки по обученным США людям незаконны, и в ответ власти Соединенных Штатов будут сбивать российские самолеты.

«Я бы сбивал его самолеты, я бы без преувеличения их сбивал, если бы он атаковал людей, которых мы подготавливаем», — добавил политик.

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Отметим, агрессивная антироссийская риторика — один из эффективных приемов кандидатов на пост президента США для повышения собственного рейтинга. Так, губернатор Нью-Джерси, который тоже участвует в президентской гонке, Крис Кристи ранее не только поддержал идею создания беспилотной зоны над Сирией, но и выступил с инициативой: предложил сбивать российские самолеты, если они нарушат воздушную границу.

Еще один член Республиканской партии Марко Рубло, баллотирующийся в президенты, заявил, что у России «были бы проблемы», если бы военные самолеты попали в беспилотную зону над Сирией.