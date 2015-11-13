Вашингтон, 13 ноября, 2015, 09:30 — ИА Регнум. В мире СМИ и пиара сильная рука России, Владимир Путин, не имеет себе равных, пишет директор одного из крупнейших американских пиар-агентств Ронн Торосян в статье в The Observer.

Е.Малолетков. Коль забыли, где границы, мы поможем приземлиться! 1954. Советский плакат

По мнению автора, на это указывают последние события, произошедшие в мире. Так, в 2013 г. российский президент вынудил Вашингтон отказаться от проведения военной операции в Сирии, а в 2014 г. официальная Москва одобрила референдум в Крыму по присоединению к РФ.

Как считает Ронн Торосян, путинская пиар-машина обходит американскую машину пропаганды на всех участках пути, воздействуя на американские СМИ и простых граждан США.

Финансируемые Кремлем СМИ, добавляет Торосян, несут российскую точку зрения в американские массы через интернет и рекламные щиты на Манхэттене, оказывая влияние на отношение американцев к политике США по Ираку, Сирии и Украине.

По мнению автора, власти США на данный момент плохо подготовлены к противостоянию с бывшим СССР. По его словам, макиавеллиевский гений разыгрывает шахматную партию, тогда как Вашингтон довольствуется шашками.