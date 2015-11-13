Мадрид, 13 ноября, 2015, 09:20 — ИА Регнум. Возвращение Крыма в Россию, упорно называемое в Европе аннексией, Запад пугает. Информационная война развернута по полной программе. Шаг в сторону Кремля расценивается как побег, идея кого-то из колеблющихся между Москвой и Брюсселем податься в НАТО встречается как провокация. С недоверием, но имеющим сладковатый привкус удовлетворения: «все-таки к нам, а не к ним». А если все-таки «к ним» (то есть к России), то это исключительно потому, что лично Путин вышел на охоту, расставил капканы на каждом европейском углу и протянул всюду свои безразмерные вседостигающие щупальца.

ttolk.ru Россия — осьминог. Немецкая карикатура XIX в

Странная Черногория

«Черногория смотрит в НАТО. Россия настороже. Последние ее движения на Балканах напоминают о том, как был «уведен» Крым. Российский спрут опутывает Балканы», — материал в испанской El Confidencial сопровождается врезкой, которая не даст возможности пройти мимо, не заглянув в него.

«Волнения в Черногории начались как протест против Мило Джукановича, нынешнего премьер-министра бывшей югославской республики, обретающегося при власти на различных должностях уже пару десятков лет. Человека не без недостатков и потому подозреваемого не только своими гражданами в чем-то, но и даже итальянской прокуратурой, расследующей дело (возможно, имеющее отношение к нему) о контрабанде табака.

«Мило — вор», — скандировали демонстранты в Подгорице, столице государства. Простая манифестация быстро трансформировалась в большую свару с горячими головами и стычками с полицией. 25 октября возникшие беспорядки принесли десятки раненых».

«Обращает внимание на себя то, что столкновения начались тогда, когда правительство Джукановича начало обвинять Россию в причастности к организации демонстраций. Премьер полагал, что Москве не по вкусу пришлось проявленное Черногорией стремление к переговорам с НАТО о вступлении страны в Североатлантический блок. Кремль, имеющий кое-какую опору в тамошних народных массах, на обвинения черногорского премьера прореагировал вяло и обтекаемо. Пресс-секретарь Дмитрий Песков тогда расплывчато выразился: «Да, были такие заявления, мы, естественно, на них реагируем, но нам странно, что нас подозревают в организации волнений». Балканский руководитель не был удовлетворен объяснениями московского чиновника, заявив, что ситуация продолжает оставаться взрывоопасной и напряженность нисколько не пошла на убыль».

Ситуации, когда вдруг возникают волнения, плавно или резко переходящие в уличные сражения с использованием всего, что попадет под руку, для аналитиков издания неудивительны и непривычными не считаются:

«Последовательность событий и их последствия вполне обычные. Так всегда происходит, как только НАТО еще на шаг приближается к России».

В случае с Черногорией говорить о территориальном приближении, конечно, неправильно, здесь испанские политэксперты видят другую, на их взгляд, необычную связь:

«Черногорцы — странная нация. Они используют евро в качестве валюты, хотя в Евросоюз не входят. Здесь живут или приезжают на лето, в отпуск, сюда инвестируют свои капиталы тысячи русских. Россия тут имеет довольно крепкие позиции, однако ослабленная европейскими и американскими санкциями Москва решает именно здесь увеличить свой политический вес. Кремлю необходимо делать свои закладки в странах, имеющих выход к Средиземному морю. И наиболее удобно произвести этот маневр в тех государствах, что исторически с Россией имели контакты, общность культурных и религиозных (православие) ценностей — Сербии, Черногории, Республики Сербской» (образование на территории Боснии и Герцеговины — прим. ИА REGNUM).

«В последнем случае Россия уже неоднократно проявила свое неудовольствие. Еще в апреле 2014 года большая статья «Неприветливое лицо Черногории», опубликованная в проправительственной «Российской газете», показала большое разочарование Москвы тем, что происходит на Балканах, и прежде всего озабоченность Кремля «американизацией» Черногории. «После отделения Черногории от Сербии именно российские деньги, вложенные в первую, одну из самых бедных югославских провинций, вывели ее в чемпионы Европы по количеству инвестированных капиталов и позволили стать одной из самых комфортабельных стран континента. Но впоследствии это маленькое государство повернулось лицом к ЕС, захотело вступить в европейский альянс и начало демонстрировать Евросоюзу то, что оно достойно быть партнером. Черногорцы взялись бороться с коррупцией и начали с того, что поставили себе целью выгнать российские компании и экспроприировать российскую собственность.

На это отреагировало даже российское Министерство иностранных дел, назвав в официальной ноте желание Черногории вступить в НАТО «очень разочаровывающим и противоречащим отношениям дружбы и взаимопонимания между народами обеих стран (имеется в виду Россия и бывшая Югославская Республика). Нота была опубликована в связи с поездкой Джукановича в США».

Путинизация Сербии

«Последние действия России на Балканах — весьма типичны для нее сегодняшней. Той, что началась с аннексии Крыма и продолжилась войной на востоке Украины. Этот конфликт открыл перед США и Евросоюзом возможность введения санкций против Москвы. Между строк этих событий можно также увидеть серию жестов, сигналов, которыми обменялись Сербия и Россия.

Началось это осенью 2014 года. Конкретно это выразилось, например, в присутствии Владимира Путина в октябре прошлого года в качестве почетного гостя на военном параде, по случаю 70-й годовщины освобождения Белграда армией Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков.

Путин воспользовался моментом для того, чтобы покритиковать ЕС и особенно США за их деятельность на Украине, и подчеркнув свою заинтересованность в закреплении присутствия России на Балканах. Здесь интерес, в отличие от того, что происходило в Черногории, был взаимный.

Путин сказал, что Россия, как и раньше, видит в Сербии близкого союзника. Сербский руководитель Томислав Николич, впав в эйфорию, заявил, что «Сербия тоже видит Россию своим большим союзником, несмотря на то, что иногда на Балканах о Москве думали не очень хорошо».

«Сербская журналистка-аналитик Хелена Милич назвала эту речь президента своей страны «путинизацией Сербии».

Далее Россия и Сербия повели диалог, темами которого были совместные военные учения и научно-исследовательские проекты. Все это привлекло внимание Брюсселя. Комиссар Евросоюза по внешней политике Федерика Могерини даже была вынуждена обратиться к Сербии через своего пресс-секретаря Майю Косьянчич: «В нынешних условиях сербско-российские контакты посылают неверный импульс. Мы ожидаем, что Сербия будет выполнять взятые на себя обязательства, соответствующие условиям приема страны в ЕС».

Слова пресс-секретаря, судя по всему, нужного для Евросоюза впечатления на сербов не произвели. Во всяком случае, уже в конце октября сербский премьер Александр Вучич приехал в Москву в сопровождении восьми министров с целью подписать целый ряд двусторонних соглашений. Это уже, как пишет El Confidencial, «обозначило тенденцию, которую невозможно проигнорировать».

«Сербия при прямой поддержке России отказывается признавать отделившееся от нее Косово в качестве независимого государства. А это, между прочим, является одним из ключевых условий вступления Сербии в ЕС.

Сербия не намерена вступать в НАТО, об этом прямо заявил посол этой страны в России Славенко Терзич. Он же подчеркнул, что и большинство черногорцев тоже не горят желанием увидеть свою страну в составе этого блока. Интересно, как сербы, собирающиеся принять участие в натовских маневрах в Германии, собираются использовать там российское оружие?

Есть у европейцев к Белграду и еще вопросы. О чем-то же должно говорить то, что Сербия старательно поддерживает отношения со всеми союзниками Москвы из числа бывших советских республик? Например, с Азербайджаном. Зачем в белградском парке «Талисман» в 2011 году установили монумент в честь первого президента Азербайджана постсоветского периода Гейдара Алиева?»

Похоже, у европейских народов новая проблема. Раньше они были согласны с тем, что «умом Россию не понять». Теперь же выясняется, что стран, недоступных для понимания, становится все больше.

Лидер сепаратистов

«Россия внимательно следит в балканском регионе и еще за одним актером, все чаще заявляющем о себе, но иногда не в качестве позитива, а в виде проблемы. Это лидер сербского большинства Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Республики Сербской (РС), который также является противником вхождения в ЕС и НАТО.

Додик, который во власти с 1998 года и побывал за это время на многих ключевых постах, уже заявил, что будет проводить референдум об отделении РС от Боснии и Герцеговины. Это вызывает дрожь во всем Балканском регионе, да и Европе тоже.

Додик, управляющий территорией, испытывающей серьезные экономические проблемы, уже переходит от теории к практике, пообещав, что референдум должен состояться 15 ноября. Граждане должны будут ответить на вопрос, дают ли они добро на прекращение действия Дейтонского соглашения, подписанного 14 декабря 1995 года. (Соглашение считается документом, официально зафиксировавшим окончание гражданской войны в Республике Босния и Герцеговина и оформление последней как территории из двух частей — Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской — прим. ИА REGNUM). По получении «да» полномочия постоянных наблюдателей ООН в республике будут прекращены, миротворческие силы (в страну был введен контингент «голубых касок», насчитывающий 60 тысяч человек — прим. ИА REGNUM) ее покинут. В этом случае на 2016 год будет назначен второй референдум, на этот раз явно сепаратистский, и Додик этого не скрывает. Как не скрывает и того, что поддерживает постоянный контакт с Путиным».

Несмотря на всю мощь евросоюзной пропагандистской машины, накачивающей ежедневно население Содружества рассказами о «плохой России и ужасном Путине», не обращая внимания на санкции и заявления некоторых политических деятелей о близком экономическом крахе Москвы и вопреки негативным рейтингам старательно наперегонки выписываемых России Fitch, Moody's и Standard & Poor's, Запад констатирует, что ситуация в Европе меняется не по его сценарию. И это его тревожит.