Москва, 13 ноября, 2015, 09:11 — ИА Регнум. Правительство России подвело итоги ежегодного Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России», согласно которым первое место занял Краснодар. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

tonkosti.ru Театральная площадь, Краснодар

На втором месте — Ульяновск и Барнаул, «бронзовыми» призерами конкурса стали Калуга и Тула. Муниципальным образованиям, занявшим призовые места в конкурсе, будут вручены дипломы правительства.

Конкурс проводится с 2010 года по шести категориям муниципальных образований и направлен на стимулирование активности органов местного самоуправления в вопросах развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения благоустроенности территорий.