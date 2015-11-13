Рим, 13 ноября, 2015, 08:56 — ИА Регнум. «Европейские страны должны ускорить темпы перераспределения беженцев из Италии и Греции», — об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на полях саммита по вопросам миграции, завершившегося 12 ноября на Мальте. Об этом сообщает информационное агентство Италии ANSA. «Если мы будем продолжать в таком темпе — мы достигнем нашей цели по распределению 16 тысяч мигрантов лишь к 2101 году», — заявил председатель Еврокомиссии. На пресс-конференции после двухдневного саммита с африканскими лидерами, а затем на внеочередном заседании совета ЕС Юнкер подчеркнул, что давление растет и что «времени уже не осталось».

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Премьер-министр Италии Маттео Ренци, однако, настроен оптимистично. По его мнению, саммит «ЕС — Африка» на Мальте показал, что Италия в вопросе по миграции «не изолирована». «Для решение проблемы миграции должна быть принята очень серьезная и строгая стратегия, — заявил премьер-министр. — Но Италия всегда присутствует, с ее солидарностью и силой». По мнению Ренци, саммит на Мальте прошел очень даже хорошо для Италии, учитывая ее будущую роль председателя G7 в 2017 году. Премьер-министр уже объявил прессе, что Италия поставит в центр обсуждения и совместной работы роль Средиземноморья и его отношений со странами Африки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам саммита на Мальте «ЕС — Африка» лидеры стран ЕС приняли решение о создании специального фонда помощи странам Африки, средства которого должны быть направлены на борьбу с причинами массовой миграции в ЕС. Средства этого фонда будут направлены, в частности, на создание новых рабочих мест для африканской молодежи, а также интеграцию возвращающихся африканцев, борьбу с контрабандистами и укрепление пограничной охраны.