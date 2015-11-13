Ватикан, 13 ноября, 2015, 08:48 — ИА Регнум. Реформы папы римского Франциска, пытающегося преобразовать Католическую церковь, пробуксовывают, а сам понтифик столкнулся с серьезной оппозицией. Такое суждение сегодня можно встретить в различных мировых средствах массовой информации, так считают многие эксперты и религиоведы.

delizio.ru Проросшие ростки

Недавний Синод епископов по семье и браку и хронологически (а, может быть, и логически) последовавший вслед за ним скандал с обнародованием конфиденциальной информации и документов для служебного пользования о финансовых злоупотреблениях ватиканской бюрократии послужили поводом для выражения скептицизма в адрес популярного папы, который стал интересен миру.

Если руководствоваться логикой «прогресса», который никогда не должен останавливаться, на чем основано современное мироустройство, предполагающее, что непрерывное усовершенствование и починка политических, социальных и экономических институтов есть основа цивилизационного развития, папа Франциск, действительно, получил ряд «чувствительных ударов», а его реформаторская деятельность встретила большое сопротивление.

Все это будет верно в случае, когда мы примем за аксиому то, что понтифик лишь преобразует двухтысячелетнюю Церковь. Но что, если Франциск параллельно ей выстраивает вторую Церковь, которая находится одновременно и над, и под, и внутри, и вне сложившейся к нынешнему дню первой Церкви?

Первая Церковь ищет свое место в современном мире. Еще сравнительно недавно по историческим меркам она была адекватна окружающему обществу. Ее имперская сущность (совпадение прихода Спасителя с трансформацией Римской республики в Римскую империю вряд ли случайно) поставила эту Церковь перед вызовами создания социальной ткани общества в тот момент, когда старые государственные институты уступали хаосу, и было непонятно, что придет им на смену. В конечном итоге западная часть первой Церкви, ассоциировавшаяся с Римом, прообраз нынешнего Ватикана, стала могучей силой.

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Все статьи автора: Станислав Стремидловский