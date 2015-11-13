Петропавловск-Камчатский, 13 ноября, 2015, 08:48 — ИА Регнум. На Камчатке могут возникнуть проблемы с раздачей бесплатных гектаров всем желающим. И вопрос здесь не столько в отсутствии земли, а сколько в отдаленности пустующих участков от населенных пунктов и развитой инфраструктуры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

eco-turizm.net Камчатка

Читайте также: Правительство одобрило законопроект о раздаче земли на Дальнем Востоке

Механизм выделения земельных участков начали разрабатывать на полуострове еще в феврале этого года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края. Трудности, по словам чиновников, возникают из-за того, что большая часть территории Камчатки (примерно 90%) — это лесной фонд, еще 15% территории — особо охраняемые зоны заповедников и заказников. Кроме того, часть территории Камчатки, в основном в Корякии, это места традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных народов Севера.

«Возникало много вопросов, связанных с межеванием земли. Сейчас мы решаем эти проблемы», — заявили в кабинете министров.

Тем временем, некоторые люди, которые рассчитывают поучаствовать в программе раздачи бесплатной земли, сомневаются, что у них это получится. Например, фермер Александр Павлов рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что вряд ли «народ побежит брать землю на Камчатке».

«Дело в том, что все нормальные участки, пригодные для хозяйственной деятельности в районах с развитой инфраструктурой уже давно розданы. Ближайший район, где еще более менее можно взять участок и там они наверняка будут — это Мильковский. От Петропавловска 3−4 часа на машине. Сомневаюсь, что из других регионов найдется много желающих переехать в такую провинцию. Да и мне перевозить свое хозяйство из Елизовского района, в нескольких километрах от столицы, туда тоже перспектива сомнительная», — говорит собеседник агентства.

Читайте также: «Отмена льготного проезда в отпуск обезлюдит Север России»

Тем временем в одной из риэлторских компаний Камчатки, которая специализируется на продаже земли и недвижимости за городом, корреспонденту ИА REGNUM сказали, что на хорошие участки в хороших районах людям рассчитывать не стоит.

«В Петропавловске земли под такие цели точно нет. И давно нет. В Елизовском районе, который покрыт дачными участками и частными домами, тоже ничего. К тому же, как вы знаете, в рамках реализации ТОР «Камчатка», в Елизовском районе будет создаваться туристско-рекреационная зона и, если до этого, землю можно было присмотреть, то сейчас точно 1 гектара не дадут. Остается уезжать в районы — Мильковский, Быстринский и другие. Это очень далеко. Поселки там хоть и развиваются, но не такими уж и большими темпами. Вообще эта вся программа для тех, кто решил заняться фермерским хозяйством и ему не важна инфраструктура и наличие людей вокруг — таким можно ехать, брать землю и работать», — уверены в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Российской Федерации одобрило законопроект о предоставлении гражданам России бесплатных гектаров земли в дальневосточных регионах страны. С 1 мая 2016 года граждане России смогут получать земли в субъектах федерации, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, для освоения. Предполагается, сначала гражданам будут представляется земли в расчете 1 гектар на одного члена семьи в безвозмездно пользование. Затем, через пять лет, земли будут передавать в собственность.