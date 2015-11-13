Киев, 13 ноября, 2015, 08:44 — ИА Регнум. 12 ноября Украина завершила реструктуризацию части внешнего долга страны, закончив выпуск новых облигаций для коммерческих кредиторов. Реструктуризация не коснется только одного долга из всех, которые Киев включил в список ссуд, подлежащих пересмотру, это внешний заем перед РФ на $3 млрд, погашения которого Россия ожидает 20 декабря 2015 г.

zn.ua Министр финансов Украины Наталия Яресько

В Киеве неоднократно заявляли, что считают этот кредит коммерческим, а не государственным, требуя более мягких условий его обслуживания: списание 20% долга, пролонгация платежей по телу кредита и установление ставки купона на уровне 7,75% годовых.

В свою очередь, российская сторона отказывается принимать эти условия, так как задолженность Киева по евробондам является однозначно государственной. Сделка представляла собой закрытую куплю-продажу 100% украинских долговых бумаг на Ирландской бирже по номиналу и с пониженным более чем в два раза процентом. К слову, частный долг Украины перед российскими банками составляет около $25 млрд, при этом большая часть задолженности приходится на обязательства перед госбанками.

Накануне глава Минфина США Джейкоб Лью обратился к РФ с очередной просьбой пересмотреть позицию по реструктуризации долга Украины. Как заявил глава Минфина США, пересмотр позиции РФ важен для восстановления платежеспособности Украины, а у кредитора появляется возможность вернуть долги.

Министр финансов Украины Наталия Яресько также заявила, что готова продолжить диалог с Россией о пересмотре статуса долга.

Нежелание Киева возвращать долг нельзя объяснить полным отсутствием денег, отмечает «Независимая газета». По данным Нацбанка Украины, на конец октября международные резервы страны составляли около $13 млрд.

«Даже если бы у Киева не было этих резервов, он мог бы получить 3 млрд, необходимые для уплаты Москве, от того же МВФ в рамках действующего соглашения о займе, подписанного весной 2015 года. То, что этот вариант не обсуждается, лишний раз показывает, что Вашингтон не заинтересован в простом решении», — считает доктор экономических наук Валентин Катасонов.

Вполне вероятно, что Украина получит еще один повод не платить $3 млрд, считает издание. Уже 23 ноября МВФ может изменить свою кредитную политику таким образом, чтобы дефолт по долгу перед Россией больше не был поводом для прекращения финансовой помощи Украине. Изменения предусматривают, что сотрудничество МВФ со странами-должниками может быть продолжено, если они добросовестно пытались договориться о реструктуризации, но не смогли этого сделать. Именно этим — приданием себе имиджа добропорядочных и добросовестных заемщиков — сегодня и занимаются украинские чиновники, подчеркивает издание.

В то же время некоторые эксперты надеются, что МВФ все же не пойдет на изменение своих ключевых правил. Дефолт Украины по суверенному долгу крайне невыгоден ей самой, так как это автоматически прекратит любые частные иностранные вливания в страну как минимум на ближайшие 2−3 года, считает ведущий аналитик MFX Capital Александр Гриченков.