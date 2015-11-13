Вашингтон, 13 ноября, 2015, 08:19 — ИА Регнум. Согласно выпущенному Всемирным антидопинговым агентством (WADA) докладу, действия российских спортивных функционеров «повлекли за собой «существенные изменения фактических показателей отдельных спортсменов и итоговых результатов международных легкоатлетических соревнований». А скрыть происходящее в российской легкой атлетике помогали ключевые фигуры Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF)», — пишет издание BCC.

heraldscotland.com Олимпийские игры в России

«В дополнение к призывам участвовать в Олимпийских играх различным российским спортсменам и спортивным чиновникам (а также уволить директора Московской антидопинговой лаборатории) комиссия рекомендовала Международному олимпийскому комитету рассмотреть вопрос о том, чтобы вообще лишить Россию права на участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в следующем году до тех пор, пока российские власти не начнут соблюдать антидопинговые правила. Это жесткое наказание, но оно вполне оправдано, если учесть, с каким «тошнотворным» презрением Россия относится к международным нормам», — пишет издание Washington Post.

То есть предлагается отстранить Россию, ее народ от мероприятия, которое, наоборот, призвано сплотить население Земли, мероприятие, во время которого войны прекращались, а человечество чувствовало себя сплоченным. Политический заказ дошел уже и до спорта. И снова, как во времена холодной войны, спорту предстоит пострадать от настроений политических элит.

В 323-страничном докладе, опубликованном вчера независимой комиссией, описана секретная допинг-программа, которая якобы была запущена и велась, по крайней мере, последние пять лет российскими чиновниками, врачами, тренерами и спортсменами для обеспечения побед в международных соревнованиях.

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се статьи автора: Елена Ханенкова