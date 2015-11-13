Львов, Украина, 13 ноября, 2015, 08:10 — ИА Регнум. Российского музыканта и лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича ограбили в ночном поезде Львов — Могилев во время гастролей по Украине. Об этом известный музыкант написал на своей странице в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Огромное количество очень стильных кафешек и ресторанчиков (на Украине) — маленькие, уютные, — написал музыкант. — За 100 гривен можно очень хорошо пообедать. Если бы в ночном поезде Львов — Могилев не вытащили из сумки все деньги — впечатление было бы окончательно замечательное».

Лидер «Машины времени» также добавил, что ему очень понравился Львов. И рассказал, что его там тепло приняли.

«Чудесный город, чудесная архитектура, — пишет музыкант. — Принимали потрясающе. Ни одного бендеровца (как и жидобендеровца) не обнаружил».