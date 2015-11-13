Гонконг, Китай, 13 ноября, 2015, 07:45 — ИА Регнум. Бриллиант «Голубая Луна» подарен семилетней жительнице Гонконга Жозефине Лау её отцом — миллиардером Джозеф Лау. Украшение в 12 карат является самым дорогим в мире бриллиантом, сообщает Associated Press.

vidsun.com Голубая Луна

Как сообщается, Лау купил драгоценность на аукционе Sotheby's в Женеве за $48,4 млн 12 ноября. Это не единственный подарок дочери, который сделал Лау в эту ночь. Милиардер также приобрёл для Жозефины бриллиант в 16,08 каратярко-розового цвета и назвал его в честь дочки — «Милой Жозефиной» (Sweet Josephine).

Стоит отметить, что всего за эту ночь миллиардером было потрачено $77 млн на бриллианты.

Напомним, что Джозеф Лау — один из богатейших людей Гоконга. Его состояние оценивается в $6,3 млрд. Занимается бизнесом, связанным с недвижимостью.