Владивосток, 13 ноября, 2015, 07:43 — ИА Регнум. Сбербанк просит признать банкротом Виктора Гребнева, бывшего руководителя департамента промышленности и транспорта администрации Приморского края, экс-директора «Тихоокеанской мостостроительной компании», строившей космодром «Восточный». В арбитраж Приморья подан соответствующий иск, но дело пока оставлено без движения, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда. Иск будет рассмотрен, когда Сбербанк предоставит еще несколько необходимых документов, в том числе выписку из реестра индивидуальных предпринимателей и доверенности.

vostokdrom.ru Строительство космодрома Восточный

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Кроме того, на уже предоставленных документах отсутствует отметка о вступлении в законную силу решения суда, подтверждающего требования кредиторов по денежным обязательствам, поясняется в картотеке арбитража.

Документы необходимо донести до 11 декабря. «Если обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд возвращает», — отметили в инстанции.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший директор ТМК Виктор Гребнев является фигурантом уголовного дела. Он обвиняется в крупных хищениях при строительстве космодрома «Восточный». В период руководства Гребнева средства, предназначенные на строительство объектов, широко расходовались на непрофильные цели, такие, как приобретение дорогих яхт, возведение базы отдыха на о. Ханка, дарение квартир и строительство собственного трехэтажного особняка Виктора Гребнева. Во время производства работ по строительству космодрома «Восточный» у бывшего руководителя Дальспецстроя Юрия Хризмана, уже арестованного по обвинению в растрате 1,8 млрд рублей, строительные материалы приобретались по ценам выше сметных, а авансированными денежными средствами, полученными по объекту космодром «Восточный», оплачивались услуги аффилированных с Гребневым компаний и финансировались работы по строительству Нарвинского тоннеля на 400 миллионов рублей, проводимые с отступлением от проекта и сметы.

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