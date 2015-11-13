Нью-Йорк, США, 13 ноября, 2015, 07:23 — ИА Регнум. Суд присяжных в нью-йоркском районе Бруклин 12 ноября оправдал 80-летнего Винсента Асаро — одного из главарей мафиозного клана Бонанно, по версии прокуратуры. Его также обвиняли в причастности к одному из крупнейших ограблений в истории США — краже денег и драгоценностей из ангара международного аэропорта имени Джона Кеннеди 11 декабря 1978 года, пишет The Telegraph.

Цитата из к/ф «Славные парни». реж Мартин Скорсезе . 1990. США После ограбления

Из грузового терминала авиакомпании Lufthansa («Люфтганза») неизвестными были похищены $5 млн наличными и ювелирные украшения на сумму $875 тыс. Правоохранительным органам так и не удалось обнаружить похитителей. Это преступление было «увековечено» в фильме Мартина Скорсезе «Славные парни» (1990 год).

Асаро, его сын и еще трое человек были задержаны в январе 2014 года после обыска у Джеймса Берка, которого на сегодняшний день считают главным организатором преступления (он скончался в тюрьме в 1997 году, отбывая срок за убийство). Их подозревают в убийствах, грабеже, вымогательстве и совершении целого ряда других преступлений. В причастности к преступлению 1978 года подозревали только Винсента Асаро.

По мнению присяжных, все обвинения против Асаро сфабрикованы. По версии защиты, все свидетели, заявлявшие о виновности 80-летнего мужчины, не заслуживают доверия, поскольку были платными информаторами властей или согласились выступить против Асаро в суде в обмен на смягчение своего наказания за преступления.